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Mobil VW Combi Milik Bule Australia Ludes Terbakar di Jimbaran, Lama Mangkrak

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 10:50 WIB
Mobil VW Combi Milik Bule Australia Ludes Terbakar di Jimbaran, Lama Mangkrak - JPNN.com Bali
Bangkai mobil klasik jenis Volkswagen (VW) Combi buatan 1980 yang ludes terbakar di depan pintu masuk Perumahan Puri Gading, Jalan Puri Gading, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Jumat (31/7) kemarin. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, JIMBARAN - Mobil klasik jenis Volkswagen (VW) Combi buatan 1980 ludes terbakar di depan pintu masuk Perumahan Puri Gading, Jalan Puri Gading, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Jumat (31/7) kemarin.

Mobil tersebut dikendarai oleh pemiliknya, Mifsud P. A, 71, bule asal Australia yang bermukim di Pemogan, Denpasar Selatan.

"Penyebab kebakaran diduga kuat akibat korsleting listrik pada sistem kendaraan.

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Mobil tersebut diketahui sudah lama tidak terawat dan tidak dihidupkan," ujar Kasi Humas Polresta Denpasar, Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Sabtu (1/8).

Peristiwa bermula saat korban mengambil mobil VW Combi miliknya di kantornya di wilayah Jimbaran yang sudah lama mangkrak.

Sebelum berangkat menuju rumahnya di daerah Pemogan, korban sempat meminta bantuan rekannya untuk mengisikan bahan bakar.

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Namun, di tengah perjalanan, tepatnya saat melintas di pintu masuk Perumahan Puri Gading, korban mendadak mencium bau menyengat seperti benda terbakar.

Saat korban menghentikan laju kendaraan untuk mengecek, percikan api cepat membesar dari bagian mobil.

Mobil klasik jenis Volkswagen (VW) Combi buatan 1980 ludes terbakar di depan pintu masuk Perumahan Puri Gading, Jalan Puri Gading, Jimbaran, kemarin.
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TAGS   kebakaran Mobil VW Combi bule Australia bule australia Jimbaran Perumahan Puri Gading Kuta Selatan polresta denpasar

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