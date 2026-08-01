Motif Pembunuhan Pria Asal Kendal di Pecatu Terkuak: Berawal dari Arak & Ejekan

bali.jpnn.com, PECATU - Kasus penganiayaan berat yang menewaskan RO, 42, buruh asal Kendal, Jawa Tengah, di area mes proyek PT Gangga Inti Lautan di Azoria Suluban, Pecatu, Kuta Selatan, Jumat (31/7) dini hari kemarin akhirnya terkuak.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian, motif di balik aksi nekat pelaku berinisial FAI, 29, asal Wonosobo, Jawa Tengah, dipicu oleh rasa sakit hati akibat saling ejek saat berada di bawah pengaruh minuman keras.

“Pengakuan ini berdasar keterangan langsung pelaku kepada penyidik kepolisian,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Sabtu (1/8).

Menurut pelaku FAI yang kini berstatus tersangka, peristiwa tersebut bermula pada Kamis (30/7) malam sekitar pukul 20.00 WITA.

Saat itu, FAI sedang minum arak seorang diri di depan mes.

Tak lama kemudian, korban RO datang bergabung bersama tiga rekan lainnya hingga menghabiskan satu botol arak sekitar pukul 22.00 WITA.

Pesta miras tersebut berlanjut ketika korban mengajak FAI membeli tambahan dua botol arak menggunakan sepeda motor.

Di sinilah pemicu awal konflik terjadi.