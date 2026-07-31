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JPNN.com Bali Kriminal Aksi Bakar Sampah Pria di Denpasar Berujung Duka, Dua Korban Tumbang

Aksi Bakar Sampah Pria di Denpasar Berujung Duka, Dua Korban Tumbang

Jumat, 31 Juli 2026 – 07:55 WIB
Aksi Bakar Sampah Pria di Denpasar Berujung Duka, Dua Korban Tumbang - JPNN.com Bali
Aparat kepolisian memasang garis polisi di lokasi warung Madura yang terbakar di Jalan Tukad Yeh Aya IX No. 7, Kelurahan Renon, Denpasar, Bali, Rabu (30/7) dini hari. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Nasib nahas menimpa keluarga pemilik warung di Jalan Tukad Yeh Aya IX No. 7, Kelurahan Renon, Denpasar, Bali.

Akibat kelalaian membakar sampah di dekat tangki pengisian BBM (Pertamini), insiden kebakaran hebat tak terhindarkan pada Rabu (30/7) dini hari sekitar pukul 03.00 WITA.

Kebakaran tersebut mengakibatkan dua orang mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit.

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Kedua korban atas nama Sultan Aldika dan Muhammad Aril Ardi Firdaus harus segera mendapat perawatan karena mengalami luka bakar serius.

“Insiden ini menyebabkan korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Kamis (31/7).

Kebakaran bermula ketika anak pemilik warung, Sultan Aldika, 20, membakar tumpukan sampah di samping warung milik ibunya, Farida, 46.

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Jarak tumpukan sampah yang dibakar dengan tangki Pertamini sangat dekat, yakni hanya berkisar satu meter.

Saat api mulai menyala, kobaran api tiba-tiba menyambar bahan bakar cair yang ada di dalam tangki Pertamini serta kardus-kardus penumpuk di atasnya.

Akibat kelalaian membakar sampah di dekat tangki pengisian BBM (Pertamini), insiden kebakaran hebat tak terhindarkan pada Rabu (30/7) dini hari
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TAGS   kebakaran sampah Pertamini Tangki BBM pria Denpasar polresta denpasar RSUP Prof Ngoerah Damkar Denpasar

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