Polda Bali Bongkar Praktik Prostitusi Berkedok Spa, Lima Orang Diciduk

bali.jpnn.com, KUTA - Aparat Polda Bali berhasil membongkar dugaan tindak pidana pelanggaran kesusilaan yang terselubung di balik usaha spa di kawasan Jalan Drupadi, Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.

Pengungkapan ini merupakan bagian dari gelaran Operasi Pekat Agung 2026 yang berlangsung sejak pekan lalu.

Aksi penggerebekan tersebut dilakukan oleh Tim Tindak UKL 2 Satgas Preventif Operasi Pekat Agung 2026 seusai menerima aduan dari masyarakat pada Senin, 27 Juli 2026.

Menindaklanjuti laporan warga, petugas langsung melakukan penyelidikan mendalam di lokasi target.

Sekitar pukul 22.30 WITA, tim bergerak melakukan pemeriksaan dan menemukan adanya aktivitas terlarang yang melanggar UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan lima orang untuk dimintai keterangan.

Selain itu, sejumlah barang bukti turut disita, di antaranya perangkat transaksi elektronik, dokumen administrasi, bukti transaksi keuangan, telepon genggam, uang tunai, serta sejumlah barang bukti pendukung lainnya.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy kepada awak media membenarkan penangkapan tersebut.