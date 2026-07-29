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JPNN.com Bali Kriminal Proyek RS Amerta Husadha Denpasar Terbakar, Petugas Damkar & Pekerja Jadi Korban

Proyek RS Amerta Husadha Denpasar Terbakar, Petugas Damkar & Pekerja Jadi Korban

Rabu, 29 Juli 2026 – 21:50 WIB
Proyek RS Amerta Husadha Denpasar Terbakar, Petugas Damkar & Pekerja Jadi Korban - JPNN.com Bali
Tim Inafis Polresta Denpasar melakukan olah TKP di lokasi kebakaran lantai enam proyek pembangunan RS Amerta Husadha di Jalan Raya Sesetan No. 9, Denpasar Selatan, Bali, Rabu (29/7). Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kebakaran hebat melanda area lantai enam proyek pembangunan RS Amerta Husadha di Jalan Raya Sesetan No. 9, Denpasar Selatan, Bali, Rabu (29/7).

Dua orang dilaporkan mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit akibat insiden tersebut.

Dua korban teridentifikasi bernama Hari AR, 26, dan petugas Damkar Kota Denpasar Putu Aris PP, 33.

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“Iya, ada dua korban dan saat ini keduanya telah mendapat perawatan di rumah sakit,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Rabu (29/7).

Peristiwa bermula saat sejumlah pekerja tengah melakukan pengerjaan injeksi lantai menggunakan campuran bahan kimia resin dan katalis.

Salah seorang pekerja Heru Setiawan mendadak mendengar suara letupan dari arah belakang tempatnya bekerja.

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"Saat saksi menoleh, api sudah berkobar hebat membakar kardus yang digunakan sebagai alas alat-alat pengerjaan," kata Iptu I Gede Adi Saputra Jaya.

Api cepat membesar dan menyapu seluruh area lantai enam bangunan proyek.

Kebakaran hebat melanda area lantai enam proyek pembangunan RS Amerta Husadha di Jalan Raya Sesetan No. 9, Denpasar Selatan, Bali, Rabu (29/7).
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TAGS   RS Amerta Husadha kebakaran Denpasar Damkar Denpasar RSUP Prof Ngoerah Damkar Badung polresta denpasar Tim Inafis Polresta Denpasar korsleting listrik

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