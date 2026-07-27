PKB Bali Kecam Aksi Massa di Baturiti Tabanan, Tuntut Polisi Tegas & Berlaku Adil

bali.jpnn.com, DENPASAR - DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bali ikut prihatin dan turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya terkait hilangnya nyawa seorang pria berinisal KD yang diduga mencuri ayam dan tewas dihajar massa di Baturiti, Tabanan.

Ketua DPW PKB Bali Ahmad Iman Sukri mengecam keras aksi main hakim sendiri yang menyebabkan seorang warga berinisal KD meninggal dunia.

"Saya turut prihatin dan berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas musibah ini.

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Doa dan simpati kami menyertai keluarga yang ditinggalkan,” kata Ahmad Iman Sukri dalam keterangannya yang diterima redaksi.

Anggota Komisi I DPR RI ini berharap peristiwa ini tidak terulang lagi dan ke depannya bersama-sama menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat di Bali.

Ia menyampaikan, bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum.

Oleh karena itu, segala bentuk tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan dan penanganan setiap dugaan tindak pidana harus diserahkan kepada aparat penegak hukum.

"Kami turut berduka cita atas peristiwa ini dan kami mengecam keras.