Update Tragedi Amuk Massa di Baturiti! Lima Warga Tabanan Jadi Tersangka

bali.jpnn.com, TABANAN - Polres Tabanan akhirnya menetapkan lima orang pria sebagai tersangka kasus penganiayaan berat yang menewaskan seorang warga Sidatapa, Banjar, Buleleng, berinisial KD, Jumat (24/7) dini hari lalu.

Kelima tersangka diduga aktif melakukan penganiayaan yang menyebabkan terduga pencuri ayam itu meregang nyawa di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan.

Kelima tersangka itu teridentifikasi berinisial MJ, WS, KB, ML dan ND.

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Penetapan kelima tersangka diungkap langsung Kapolres Tabanan AKBP I Putu Bayu Pati dalam sesi konferensi pers, Minggu kemarin (26/7) malam.

"Setelah dilakukan interogasi dan pemeriksaan mendalam, kami menetapkan lima tersangka pelaku pengeroyokan.

Semuanya laki-laki dengan inisial MJ, WS, KB, ML, dan ND," ujar AKBP I Putu Bayu Pati di hadapan awak media.

Kapolres Tabanan menjelaskan, insiden bermula saat warga mengamankan KD yang diduga mencuri dua ekor ayam yang sempat meresahkan warga setempat.

Namun, aksi penangkapan tersebut berlanjut menjadi aksi main hakim sendiri hingga korban tewas di lokasi kejadian.