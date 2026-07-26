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JPNN.com Bali Kriminal Polres Tabanan Usut Kematian Pria Buleleng Terduga Pencuri Ayam di Baturiti

Polres Tabanan Usut Kematian Pria Buleleng Terduga Pencuri Ayam di Baturiti

Minggu, 26 Juli 2026 – 20:30 WIB
Polres Tabanan Usut Kematian Pria Buleleng Terduga Pencuri Ayam di Baturiti - JPNN.com Bali
Aparat Polsek Baturiti dan Polres Tabanan melakukan olah TKP di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunya, Baturiti, Tabanan, lokasi pria Buleleng, KD, tewas diamuk massa, Jumat (24/7) lalu. Foto: Instagram @polsek_baturiti

bali.jpnn.com, TABANAN - Tragedi amuk massa yang menewaskan terduga pelaku pencurian ayam asal Sidatapa, Banjar, Buleleng, berinisial KD, di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunya, Baturiti, Tabanan, membuat gempar Bali.

Peristiwa tragis itu terjadi pada Jumat (24/7) dini hari sekitar pukul 01.30 WITA.

Menerima laporan kejadian, personel Polsek Baturiti langsung mengamankan lokasi, melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengumpulkan barang bukti, serta memeriksa sejumlah saksi.

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Kapolsek Baturiti Kompol Nyoman Darsana kepada awak media menegaskan bahwa penyidik saat ini fokus mendalami dua aspek utama secara sejajar.

“Penyidik fokus mendalami dua aspek dalam perkara ini, yakni dugaan tindak pidana pencurian ayam dan insiden aksi massa yang terjadi setelahnya.

Seluruh proses penyelidikan dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan,” ujar Kompol Nyoman Darsana.

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Ia menekankan bahwa seluruh pihak yang terlibat, baik dalam dugaan pencurian maupun aksi pengeroyokan akan diperiksa sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat agar tidak mengambil tindakan sendiri saat memergoki dugaan tindak pidana.

Kompol Nyoman Darsana Ia menekankan bahwa seluruh pihak yang terlibat, baik dalam dugaan pencurian maupun aksi pengeroyokan akan diperiksa sesuai prosedur hukum
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TAGS   pria Buleleng Pria Buleleng amuk massa pencurian ayam pencurian ayam polres tabanan polsek baturiti baturiti

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