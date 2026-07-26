Kementerian HAM Murka Pria Buleleng Tewas Diamuk Massa, Tuntut Keadilan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Wilayah Kerja Provinsi Bali turun tangan memberikan perlindungan bagi keluarga pria berinisial KD, terduga pelaku pencurian ayam yang tewas dikeroyok massa di Baturiti, Kabupaten Tabanan.

Tragedi amuk massa ini terjadi pada Jumat (24/7) dini hari sekitar pukul 01.30 WITA di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunya, Batiriti.

Pria asal Desa Sidatapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, itu tewas mengenaskan setelah dianiaya warga akibat dugaan hendak mencuri seekor ayam.

Kejadian tragis tersebut menyisakan trauma mendalam bagi anak dan kerabat korban.

Koordinator Kementerian HAM Wilayah Kerja Bali, AA Gede Ngurah Dalem, mengecam keras aksi main hakim sendiri tersebut.

AA Gede Ngurah Dalem menegaskan bahwa tindakan brutal tersebut melanggar hukum dan hak asasi manusia.

"Kami mengecam keras aksi ini.

Di sisi lain, kami mendorong agar proses hukum berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel demi memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi semua pihak," ujar AA Gede Ngurah Dalem dilansir dari Antara.