JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Polisi Denpasar Gencar Patroli Malam, Sisir Tujuh Titik Rawan, Ini Hasilnya

Polisi Denpasar Gencar Patroli Malam, Sisir Tujuh Titik Rawan, Ini Hasilnya

Minggu, 26 Juli 2026 – 14:52 WIB
Polisi Denpasar Gencar Patroli Malam, Sisir Tujuh Titik Rawan, Ini Hasilnya - JPNN.com Bali
Polsek Denpasar Timur (Dentim) menggelar Patroli Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada Sabtu (25/7) malam dan mengamankan satu sepeda motor. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polsek Denpasar Timur (Dentim) menggelar Patroli Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada Sabtu (25/7) malam.

Patroli dipimpin langsung oleh Kapolsek Dentim AKP I Gusti Ngurah Agung Udiana.

Petugas menyisir sejumlah titik rawan dan pusat keramaian.

Baca Juga:

Mulai dari Jalan Bypass IB Mantra, Jalan Bypass Ngurah Rai, Bundaran Renon, Jalan Raya Puputan, Jalan Cok Agung Tresna, hingga Jalan Moh. Yamin.

Fokus utama patroli ini menyasar aksi balapan liar, aktivitas geng motor, serta potensi kejahatan jalanan lainnya.

Tak sekadar patroli fisik, personel juga melakukan interaksi dialogis untuk mengimbau warga agar senantiasa tertib berlalu lintas.

Baca Juga:

Dalam aksi penyisiran tersebut, petugas memberikan teguran humanis kepada sekelompok remaja yang didapati nongkrong hingga larut malam dan mengarahkan mereka untuk segera pulang.

Petugas juga mengamankan satu unit sepeda motor lantaran pengendaranya tidak memakai helm serta gagal menunjukkan SIM maupun dokumen kendaraan.

Polsek Denpasar Timur (Dentim) menggelar Patroli Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada Sabtu (25/7) malam untuk menekan aksi kejahatan jalanan
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   polsek denpasar timur Polsek Dentim Patroli Malam Denpasar Titik Rawan Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. TC Timnas Indonesia di Bali Tuntas, Skuad Garuda Bertolak ke Jakarta - JPNN.com Bali

    TC Timnas Indonesia di Bali Tuntas, Skuad Garuda Bertolak ke Jakarta

  2. Indonesia Pantang Anggap Remeh, John Herdman Puji Setinggi Langit Kamboja - JPNN.com Bali

    Indonesia Pantang Anggap Remeh, John Herdman Puji Setinggi Langit Kamboja

  3. Respons Berkelas Nadeo Setelah Resmi Jadi Kiper Persija, Sentil Prestasi - JPNN.com Bali

    Respons Berkelas Nadeo Setelah Resmi Jadi Kiper Persija, Sentil Prestasi

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU