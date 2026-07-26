Polisi Denpasar Gencar Patroli Malam, Sisir Tujuh Titik Rawan, Ini Hasilnya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polsek Denpasar Timur (Dentim) menggelar Patroli Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada Sabtu (25/7) malam.

Patroli dipimpin langsung oleh Kapolsek Dentim AKP I Gusti Ngurah Agung Udiana.

Petugas menyisir sejumlah titik rawan dan pusat keramaian.

Mulai dari Jalan Bypass IB Mantra, Jalan Bypass Ngurah Rai, Bundaran Renon, Jalan Raya Puputan, Jalan Cok Agung Tresna, hingga Jalan Moh. Yamin.

Fokus utama patroli ini menyasar aksi balapan liar, aktivitas geng motor, serta potensi kejahatan jalanan lainnya.

Tak sekadar patroli fisik, personel juga melakukan interaksi dialogis untuk mengimbau warga agar senantiasa tertib berlalu lintas.

Dalam aksi penyisiran tersebut, petugas memberikan teguran humanis kepada sekelompok remaja yang didapati nongkrong hingga larut malam dan mengarahkan mereka untuk segera pulang.

Petugas juga mengamankan satu unit sepeda motor lantaran pengendaranya tidak memakai helm serta gagal menunjukkan SIM maupun dokumen kendaraan.