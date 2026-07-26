JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal BNNP Bali Razia Besar-besaran Tempat Dugem, 23 Pengunjung Positif Narkotika

BNNP Bali Razia Besar-besaran Tempat Dugem, 23 Pengunjung Positif Narkotika

Minggu, 26 Juli 2026 – 14:37 WIB
BNNP Bali Razia Besar-besaran Tempat Dugem, 23 Pengunjung Positif Narkotika - JPNN.com Bali
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali menggelar razia dan operasi pengawasan peredaran gelap narkotika besar-besaran pada Minggu (26/7) dini hari. Foto: Humas BNNP Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali menggelar razia dan operasi pengawasan peredaran gelap narkotika besar-besaran pada Minggu (26/7) dini hari.

Operasi ini difokuskan di kawasan Tibubeneng, Kuta Utara, dan Jalan Teuku Umar, Denpasar.

Operasi gabungan yang dipimpin langsung Kepala BNNP Bali Brigjen Dr. Putu Putera Sadana ini membuahkan sejumlah temuan signifikan.

Baca Juga:

Dari dua lokasi target, petugas mengamankan puluhan orang yang terindikasi mengonsumsi narkoba.

Di tempat hiburan malam di Jalan Teuku Umar, Denpasar, tim Bidang Pemberantasan BNNP Bali melakukan tes urine secara acak terhadap 38 pengunjung yang didominasi anak muda.

Hasilnya, 23 orang dinyatakan positif narkotika, dengan perincian 15 laki-laki dan delapan perempuan.

Baca Juga:

Seluruhnya langsung diamankan ke Kantor BNNP Bali untuk menjalani asesmen dan pendalaman lebih lanjut.

Di kawasan Tibubeneng, Kuta Utara, tim gabungan bersama Polres Badung dan Imigrasi Ngurah Rai menyasar kawasan padat wisatawan asing.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali menggelar razia dan operasi pengawasan peredaran gelap narkotika besar-besaran pada Minggu (26/7) dini hari.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   BNNP Bali razia narkoba narkotika tempat dugem tempat hiburan Denpasar Tibubeneng imigrasi ngurah rai WNA

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. TC Timnas Indonesia di Bali Tuntas, Skuad Garuda Bertolak ke Jakarta - JPNN.com Bali

    TC Timnas Indonesia di Bali Tuntas, Skuad Garuda Bertolak ke Jakarta

  2. Indonesia Pantang Anggap Remeh, John Herdman Puji Setinggi Langit Kamboja - JPNN.com Bali

    Indonesia Pantang Anggap Remeh, John Herdman Puji Setinggi Langit Kamboja

  3. Respons Berkelas Nadeo Setelah Resmi Jadi Kiper Persija, Sentil Prestasi - JPNN.com Bali

    Respons Berkelas Nadeo Setelah Resmi Jadi Kiper Persija, Sentil Prestasi

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU