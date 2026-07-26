BNNP Bali Razia Besar-besaran Tempat Dugem, 23 Pengunjung Positif Narkotika

bali.jpnn.com, DENPASAR - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali menggelar razia dan operasi pengawasan peredaran gelap narkotika besar-besaran pada Minggu (26/7) dini hari.

Operasi ini difokuskan di kawasan Tibubeneng, Kuta Utara, dan Jalan Teuku Umar, Denpasar.

Operasi gabungan yang dipimpin langsung Kepala BNNP Bali Brigjen Dr. Putu Putera Sadana ini membuahkan sejumlah temuan signifikan.

Dari dua lokasi target, petugas mengamankan puluhan orang yang terindikasi mengonsumsi narkoba.

Di tempat hiburan malam di Jalan Teuku Umar, Denpasar, tim Bidang Pemberantasan BNNP Bali melakukan tes urine secara acak terhadap 38 pengunjung yang didominasi anak muda.

Hasilnya, 23 orang dinyatakan positif narkotika, dengan perincian 15 laki-laki dan delapan perempuan.

Seluruhnya langsung diamankan ke Kantor BNNP Bali untuk menjalani asesmen dan pendalaman lebih lanjut.

Di kawasan Tibubeneng, Kuta Utara, tim gabungan bersama Polres Badung dan Imigrasi Ngurah Rai menyasar kawasan padat wisatawan asing.