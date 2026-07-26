Pencarian Lansia di Bangli Dihentikan, Korban Terekam CCTV Sebelum Hilang

bali.jpnn.com, BANGLI - Tim SAR Gabungan memutuskan menghentikan operasi pencarian terhadap Ni Nyoman Ngenu, seorang lansia 65 tahun asal Banjar Tampuagan, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Bangli, Bali.

Korban Ni Nyoman Ngenu dilaporkan hilang dan diduga jatuh ke jurang, Sabtu kemarin (25/7).

Penghentian operasi ini dilakukan atas permintaan pihak keluarga korban.

Laporan awal diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali), Sabtu (25/7) pukul 13.20 WITA dari I Ketut Suciawan.

"Pihak keluarga dan warga sebenarnya sudah melakukan pencarian mandiri selama lima hari sejak korban hilang, tetapi hasilnya nihil," ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, I Nyoman Sidakarya.

Berdasarkan rekaman CCTV Kantor Desa Peninjoan, korban terakhir kali terlihat pada Senin (20/7) pukul 00.30 WITA di tengah kondisi hujan deras.

Sejak saat itu, keberadaan korban tak lagi diketahui hingga muncul dugaan ia jatuh ke jurang di sekitar lokasi.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Pos Pencarian dan Pertolongan Karangasem menerjunkan enam personel rescue ke lokasi kejadian pada pukul 13.40 WITA.