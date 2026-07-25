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JPNN.com Bali Kriminal Ngeri, Terduga Pencuri Ayam di Baturiti Bali Tewas Dikeroyok Massa, OMG!

Ngeri, Terduga Pencuri Ayam di Baturiti Bali Tewas Dikeroyok Massa, OMG!

Sabtu, 25 Juli 2026 – 22:51 WIB
Ngeri, Terduga Pencuri Ayam di Baturiti Bali Tewas Dikeroyok Massa, OMG! - JPNN.com Bali
Ilustrasi polisi melakukan olah TKP pengeroyokan massal yang menewaskan terduga pencuri ayam berinisial KD di Baturiti, Tabanan, Bali, Jumat (24/7) dini hari. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

bali.jpnn.com, TABANAN - Aksi massa pecah di Tabanan, Bali, Jumat (24/7) dini hari.

Seorang pria berinisial KD tewas mengenaskan setelah diduga dikeroyok massa di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunya, Baturiti, Tabanan, Bali.

KD dianiaya massa setelah diduga hendak mencuri seekor ayam.

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Insiden amuk massa ini terjadi Jumat (24/7) dini hari sekitar pukul 01.30 WITA.

Saat itu, KD tepergok hendak membawa kabur seekor ayam milik warga setempat, I Wayan Adi Suteja.

Warga yang memergoki aksinya langsung menangkap korban secara beramai-ramai.

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Aksi tersebut berujung pada pengeroyokan massal hingga menyebabkan KD mengembuskan napas terakhir di lokasi kejadian.

Petugas kepolisian dari Polsek Baturiti yang tiba di tempat kejadian perkara (TKP) sekitar pukul 02.00 WITA langsung mengamankan area.

Seorang pria berinisial KD tewas mengenaskan setelah diduga dikeroyok massa di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunya, Baturiti, Tabanan, Bali.
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TAGS   pencurian ayam pencuri ayam tewas penganiayaan Bali baturiti tabanan polsek baturiti polda bali

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