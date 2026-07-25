Ngeri, Terduga Pencuri Ayam di Baturiti Bali Tewas Dikeroyok Massa, OMG!

bali.jpnn.com, TABANAN - Aksi massa pecah di Tabanan, Bali, Jumat (24/7) dini hari.

Seorang pria berinisial KD tewas mengenaskan setelah diduga dikeroyok massa di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunya, Baturiti, Tabanan, Bali.

KD dianiaya massa setelah diduga hendak mencuri seekor ayam.

Insiden amuk massa ini terjadi Jumat (24/7) dini hari sekitar pukul 01.30 WITA.

Saat itu, KD tepergok hendak membawa kabur seekor ayam milik warga setempat, I Wayan Adi Suteja.

Warga yang memergoki aksinya langsung menangkap korban secara beramai-ramai.

Aksi tersebut berujung pada pengeroyokan massal hingga menyebabkan KD mengembuskan napas terakhir di lokasi kejadian.

Petugas kepolisian dari Polsek Baturiti yang tiba di tempat kejadian perkara (TKP) sekitar pukul 02.00 WITA langsung mengamankan area.