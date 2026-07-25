Polresta Denpasar Ringkus Maling Motor Asal Bima, Beraksi di Tiga TKP, BB Disita

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim Opsnal Jatanras Satreskrim Polresta Denpasar berhasil membekuk seorang pelaku spesialis pencurian kendaraan bermotor (curanmor) berinisial Wahyudin, 30.

Pria asal Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) ini ditangkap seusai melancarkan aksi pencurian sepeda motor di tiga wilayah berbeda di Provinsi Bali.

Pelaku diamankan di kawasan tempat kerjanya di daerah Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, pada Kamis (23/7) malam lalu.

"Penangkapan ini berawal dari laporan korban berinisial IKSP, 20,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Sabtu (25/7).

Korban IKSP kehilangan sepeda motor Yamaha Nmax milik ibunya di sebuah tempat indekos di kawasan Jalan Terompong, Tanjung Bungkak, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, pada Rabu (6/5) lalu.

Kasus curanmor bermula ketika korban memarkir kendaraannya dalam kondisi tidak terkunci stang.

Pelaku Wahyudin yang melintas bersama rekannya bernama Akbar (kini berstatus DPO) lantas mengeksekusi motor tersebut dengan cara didorong menggunakan kaki hingga ke tempat proyek lokasi kerjanya di Tibubeneng.

Dari hasil interogasi, Wahyudin mengaku tidak hanya sekali beraksi.