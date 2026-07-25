Pelaku Penipuan HUT RI Diciduk Polisi, Catut Nama Banjar Demi Beli Rokok

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polsek Denpasar Timur (Dentim) bergerak cepat menindaklanjuti aksi penipuan berkedok sumbangan HUT RI yang terekam CCTV dan viral di media sosial.

Pelaku berinisial IKS akhirnya berhasil ditangkap di Gianyar, Bali sebelum akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan.

Peristiwa penipuan itu terjadi pada Kamis (23/7) malam di sebuah Warung Nasi Padang di Jalan Trengguli, Banjar Tembau Kaja, Kelurahan Penatih, Denpasar Timur.

Saat itu, pelaku mendatangi warung dan mengaku sebagai utusan Banjar Tembau Kaja yang sedang menggalang dana kegiatan Hari Kemerdekaan RI.

Pelaku lantas meminta uang sebesar Rp80.000.

Meski awalnya hanya ingin memberi Rp20.000, pemilik warung akhirnya terpaksa menyerahkan Rp80.000.

Rekaman aksi pelaku tersebut kemudian beredar luas di media sosial dan memicu keresahan warga.

Menindaklanjuti instruksi Kapolsek Dentim AKP I Gusti Ngurah Agung Udiana, tim Reskrim yang dipimpin Iptu I Ketut Sudarsana dan Ipda I Nyoman Padu langsung melacak keberadaan pelaku.