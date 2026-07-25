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JPNN.com Bali Kriminal Lahan Kosong di Sanur Denpasar Terbakar, Polisi Minta Warga Waspada Bakar Sampah

Lahan Kosong di Sanur Denpasar Terbakar, Polisi Minta Warga Waspada Bakar Sampah

Sabtu, 25 Juli 2026 – 07:48 WIB
Lahan Kosong di Sanur Denpasar Terbakar, Polisi Minta Warga Waspada Bakar Sampah - JPNN.com Bali
Petugas Damkar Denpasar berjibaku memadamkan api yang membakar lahan kosong di Jalan Kutat Lestari Gang Dana No. 7, Desa Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Jumat (24/7) kemarin. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kebakaran lahan kosong terjadi di Jalan Kutat Lestari Gang Dana No. 7, Desa Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Jumat (24/7) kemarin.

Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun kerugian materiil dalam insiden tersebut.

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya mengatakan api diduga kuat berasal dari sisa pembakaran sampah sehari sebelumnya yang kembali membara.

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"Kebakaran terjadi diduga berasal dari api bekas pembakaran sampah.

Cuaca yang panas serta embusan angin kencang membuat bara api yang masih tersisa kembali membesar dan merembet membakar semak belukar di lahan kosong milik Banjar Dangin Peken tersebut," ujar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya.

Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh seorang saksi bernama Muhammad Mansyur, 30.

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Saksi Mansyur melihat kepulan asap dari tumpukan sampah di lahan kosong sebelah selatan gang sekitar pukul 13.00 WITA, saat hendak berangkat kerja.

Setibanya di tempat kerja, saksi justru mendapat informasi bahwa ada kebakaran di dekat gudang tempat tinggalnya.

Kebakaran lahan kosong terjadi di Jalan Kutat Lestari Gang Dana No. 7, Desa Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Jumat (24/7) kemarin.
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TAGS   lahan kosong Desa Sanur Kauh Denpasar kebakaran Damkar Denpasar polresta denpasar sampah Pembakaran Sampah

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