Mak-Mak Buleleng Jatuh ke Jurang, Pijak Tanah Labil di Ketinggian 1.100 Mdpl

bali.jpnn.com, BULELENG - Nasib nahas menimpa perempuan paruh baya Luh Sukerti, seorang warga Banjar Dinas Rarangan, Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.

Perempuan 40 tahun itu terperosok ke dalam jurang saat menghadiri upacara di Pura Puncak Cemara Geseng, Desa Silangjana, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Jumat kemarin (24/7).

Peristiwa yang terjadi di ketinggian 1.100 mdpl tersebut bermula ketika korban hendak beristirahat.

Diduga kurang berhati-hati, Luh Sukerti memijakkan kakinya pada tanah yang labil hingga akhirnya terjatuh.

Akibat kejadian ini, korban mengalami cedera serius pada bagian kaki dan membutuhkan bantuan evakuasi darurat.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) baru menerima laporan kejadian sekitar pukul 16.00 WITA.

"Kejadian diperkirakan sekitar pukul 14.00 WITA.

Menimbang durasi pelaporan yang cukup jauh dari waktu kejadian, kami langsung berkoordinasi dengan unsur SAR terdekat,” ujar Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng Kadek Donny Indrawan, kemarin (24/7).