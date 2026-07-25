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JPNN.com Bali Kriminal Mak-Mak Buleleng Jatuh ke Jurang, Pijak Tanah Labil di Ketinggian 1.100 Mdpl

Mak-Mak Buleleng Jatuh ke Jurang, Pijak Tanah Labil di Ketinggian 1.100 Mdpl

Sabtu, 25 Juli 2026 – 07:26 WIB
Mak-Mak Buleleng Jatuh ke Jurang, Pijak Tanah Labil di Ketinggian 1.100 Mdpl - JPNN.com Bali
Tim SAR mengevakuasi perempuan paruh baya Luh Sukerti, 40, ke RSUD Buleleng, setelah dievakuasi seusai terjatuh ke jurang saat bersembahyang di Pura Puncak Cemara Geseng, Desa Silangjana, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Jumat kemarin (24/7). Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, BULELENG - Nasib nahas menimpa perempuan paruh baya Luh Sukerti, seorang warga Banjar Dinas Rarangan, Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.

Perempuan 40 tahun itu terperosok ke dalam jurang saat menghadiri upacara di Pura Puncak Cemara Geseng, Desa Silangjana, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Jumat kemarin (24/7).

Peristiwa yang terjadi di ketinggian 1.100 mdpl tersebut bermula ketika korban hendak beristirahat.

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Diduga kurang berhati-hati, Luh Sukerti memijakkan kakinya pada tanah yang labil hingga akhirnya terjatuh.

Akibat kejadian ini, korban mengalami cedera serius pada bagian kaki dan membutuhkan bantuan evakuasi darurat.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) baru menerima laporan kejadian sekitar pukul 16.00 WITA.

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"Kejadian diperkirakan sekitar pukul 14.00 WITA.

Menimbang durasi pelaporan yang cukup jauh dari waktu kejadian, kami langsung berkoordinasi dengan unsur SAR terdekat,” ujar Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng Kadek Donny Indrawan, kemarin (24/7).

Luh Sukerti, 40, terperosok ke dalam jurang saat menghadiri upacara di Pura Puncak Cemara Geseng, Desa Silangjana, Kecamatan Sukasada, Buleleng, kemarin
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TAGS   Mak Buleleng Pura Puncak Cemara Geseng basarnas bali Pos SAR Buleleng rsud buleleng jurang bpbd buleleng

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