Imigrasi Cekal Dua WNA Belanda, Buru Sponsor Bali Silent Disco

bali.jpnn.com, DENPASAR - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Hendarsam Marantoko mengecam keras penyelenggaraan acara lari Bali Silent Disco yang diinisiasi warga negara asing (WNA).

Acara tersebut dinilai menabrak aturan keimigrasian serta mengusung ketimpangan yang diskriminatif terhadap warga lokal.

"Event lari tersebut merupakan bentuk negara dalam negara.

Orang asing tidak boleh seolah-olah membuat aturan dan eksklusivitas sendiri di wilayah yurisdiksi Indonesia," ujar Hendarsam Marantoko, Jumat (24/7).

Merespons pelanggaran ini, Ditjen Imigrasi telah mengambil tindakan tegas dengan memasukkan dua WNA asal Belanda yang menjadi dalang acara tersebut ke dalam daftar penangkalan alias cekal.

Kedua WNA Belanda itu teridentifikasi berinisial JAS, 35, dan HQV, 37.

JAS diketahui sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Tenaga Kerja, sementara HQV pemegang ITAS Investor.

Keduanya diketahui mengoperasikan acara tersebut di bawah naungan Entourage Bali.