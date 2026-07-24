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Geger Sopir Truk Meninggal di Lampu Merah Denpasar, Polisi Temukan Benda Ini

Jumat, 24 Juli 2026 – 14:33 WIB
Geger Sopir Truk Meninggal di Lampu Merah Denpasar, Polisi Temukan Benda Ini - JPNN.com Bali
Mobil ambulans dan tim medis mengevakuasi sopir truk asal Karangasem Putu Darma yang meninggal di persimpangan lampu merah Jalan Gatot Subroto - Jalan A. Yani, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara, Jumat (24/7). Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kemacetan mendadak terjadi di persimpangan lampu merah Jalan Gatot Subroto - Jalan A. Yani, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara, Jumat (24/7).

Penyebabnya, sebuah truk dengan nomor polisi DK 8390 BA bermuatan mendadak berhenti di tengah jalan pada pukul 07.00 WITA.

Belakangan diketahui truk tersebut dikemudikan seorang sopir yang tak berdaya dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

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Korban diketahui bernama Putu Darma, warga asal Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem.

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya menjelaskan peristiwa tersebut pertama kali diketahui saksi bernama Wagianto, 55, seorang buruh bongkar pasir.

Saksi sebelumnya naik ke dalam truk hijau berpelat DK 8390 BA tersebut di kawasan Tohpati, Denpasar untuk membantu pembongkaran muatan.

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"Saat berada di TKP, truk berhenti karena lampu merah.

Namun, ketika lampu kembali hijau, kendaraan tidak kunjung melaju hingga memicu kemacetan. Saat saksi memeriksa kondisi pengemudi, korban ditemukan sudah dalam keadaan pingsan," ujar Iptu Adi Saputra Jaya.

Seorang sopir truk bernama Putu Darma asal Karangasem meninggal saat mengemudikakan truk DK 8390 BA dan memicu kemacetan di lampu merah di Denpasar
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TAGS   sopir truk sopir truk meninggal tewas Denpasar Polsek Denpasar Utara polresta denpasar lampu merah

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