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JPNN.com Bali Kriminal Pasangan Bapak-Anak Kompak Bikin Kejahatan di Bali, tak Berkutik saat Diciduk

Pasangan Bapak-Anak Kompak Bikin Kejahatan di Bali, tak Berkutik saat Diciduk

Kamis, 23 Juli 2026 – 19:37 WIB
Pasangan Bapak-Anak Kompak Bikin Kejahatan di Bali, tak Berkutik saat Diciduk - JPNN.com Bali
Pasangan ayah dan anak kandung, yakni IGNA, 44, dan IGAKP, 25, pelaku curanmor di 12 TKP di Denpasar ditangkap tim opsnal Polsek Denpasar Barat. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim Opsnal Reskrim Polsek Denpasar Barat (Denbar) berhasil membongkar komplotan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) spesialis sepeda motor matik besar.

Uniknya, dua pelaku yang diringkus merupakan pasangan ayah dan anak kandung, yakni IGNA, 44, dan IGAKP, 25.

Aksi kejahatan keduanya tergolong masif.

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Berdasarkan hasil pemeriksaan, ayah dan anak tersebut tercatat telah beraksi di 12 Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang tersebar di wilayah Denpasar dan sekitarnya.

“Uang hasil kejahatan tersebut diakui pelaku digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta bermain judi online,” ujar Kapolsek Denpasar Barat Kompol Ni Wayan Adnyani Prabawati, Kamis (23/7).

Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan korban pencurian sepeda motor Yamaha NMAX berpelat nomor DK 1201 AFM di basement Princess Keisha Hotel & Convention Center, Jalan Teuku Umar Barat, Denpasar Barat, Senin (20/7) lalu.

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"Korban mendapat informasi dari penyewa kendaraannya bahwa motor yang diparkir di basement hotel telah hilang.

Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp30 juta dan langsung melapor ke Polsek Denpasar Barat," kata Kompol Ni Wayan Adnyani Prabawati.

Tim Opsnal Reskrim Polsek Denpasar Barat (Denbar) menangkap pasangan bapak anak yang melakukan aksi curanmor di 12 TKP di Denpasar
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TAGS   pencurian curanmor Pasangan Bapak-Anak Bali Denpasar polsek denpasar barat

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