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JPNN.com Bali Kriminal Niat Kencan Berujung Petaka: Korban MiChat Batal Wikwik, Malah Dikepruk Botol

Niat Kencan Berujung Petaka: Korban MiChat Batal Wikwik, Malah Dikepruk Botol

Kamis, 23 Juli 2026 – 04:36 WIB
Niat Kencan Berujung Petaka: Korban MiChat Batal Wikwik, Malah Dikepruk Botol - JPNN.com Bali
Tim Opsnal Polsek Kuta Selatan berhasil membekuk seorang pemuda asal Jakarta berinisial FB, 20, Minggu (19/7) malam, pelaku penganiayaan terhadap korban EA, 22. Pelaku saat diinterograsi polisi. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, KUTA SELATAN - Tim Opsnal Polsek Kuta Selatan berhasil membekuk seorang pemuda asal Jakarta berinisial FB, 20, Minggu (19/7) malam.

Pelaku ditangkap lantaran melakukan aksi penganiayaan berat menggunakan pecahan botol kaca terhadap seorang pria berinisial EA, 22, di sebuah tempat indekos di kawasan Benoa, Kuta Selatan, Badung, Sabtu (18/7) dini hari.

“Pelaku sudah diamankan dan saat ini masih dimintai keterangan,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Rabu (22/7) kemarin.

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Peristiwa penganiayaan ini bermula pada Sabtu (18/7) sekitar pukul 05.00 WITA.

Saat itu, korban EA memesan jasa teman kencan melalui aplikasi MiChat dan diarahkan menuju lokasi di Mayaloka Residence II, Lingkungan Bualu, Kelurahan Benoa, Kuta Selatan.

Setibanya di lokasi, wanita yang dipesan meminta uang pembayaran di awal sebesar Rp400 ribu.

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Namun, karena belum berhubungan badan, korban menawar untuk membayar uang muka terlebih dahulu sebesar Rp200 ribu.

"Setelah uang muka diterima oleh wanita tersebut, korban justru disuruh pulang.

Tim Opsnal Polsek Kuta Selatan berhasil membekuk seorang pemuda asal Jakarta berinisial FB, 20, Minggu (19/7) malam, pelaku kekerasan terhadap EA
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TAGS   penganiayaan MiChat Aplikasi Michat wikwik Kuta Selatan benoa Botol polsek kuta selatan polresta denpasar

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