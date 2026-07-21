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JPNN.com Bali Kriminal Fakta Senpi Milik Pelaku Penembakan di Canggu, Izin Sah, tetapi Laras tak Sesuai

Fakta Senpi Milik Pelaku Penembakan di Canggu, Izin Sah, tetapi Laras tak Sesuai

Selasa, 21 Juli 2026 – 15:48 WIB
Fakta Senpi Milik Pelaku Penembakan di Canggu, Izin Sah, tetapi Laras tak Sesuai - JPNN.com Bali
Penyidik Polres Badung melakukan olah TKP di lokasi penembakan di Bar the Shady Pig, Jalan Pantai Berawa No. 168, Tibubeneng, Kuta Utara, Jumat (17/7) dini hari lalu. Foto: Humas Polres Badung

bali.jpnn.com, BADUNG - Tim gabungan mengamankan tersangka penembakan brutal di tempat hiburan di Bar the Shady Pig, Jalan Pantai Berawa No. 168, Tibubeneng, Kuta Utara, Jumat (17/7) dini hari lalu.

Tersangka HSH, 49, asal Cipete, Kebayoran Baru, Jakarta, ditangkap di Bandara Soetta, Jakarta, Sabtu (18/7) malam lalu sesaat saat akan meninggalkan Indonesia untuk tujuan Kuala Lumpur, Malaysia.

Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti.

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Di antaranya satu buah metal diduga proyektil, satu pucuk senjata api jenis Glock bernomor BATV-955, 12 butir peluru kaliber 7,65 mm dan tiga magazin 9 mm berkapasitas 17 butir.

Polisi juga mengamankan satu magazin 9 mm berkapasitas 31 butir, satu sarung senjata api, dua proyektil peluru, serta rekaman CCTV dari lokasi kejadian.

“Senjata api yang digunakan tersangka untuk beraksi, sah.

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Ia memiliki izin kepemilikan sah sejak 2021,” ujar Kasatreskrim Polres Badung AKP Azarul Ahmad dilansir dari Antara.

Namun, penyidik Polres Badung menemukan barrel senjata berkaliber 9 milimeter yang tidak sesuai dengan dokumen izin.

Penyidik Polres Badung menemukan barrel alias laras senjata api berkaliber 9 milimeter yang tidak sesuai dengan dokumen izin.
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TAGS   Senpi senjata api Laras Senpi penembakan Canggu Izin Senpi Tersangka Penembakan The Shady Pig polres badung

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