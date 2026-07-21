AKBP Joseph: Tersangka Penembakan Brutal di Canggu Positif Konsumsi Narkoba

bali.jpnn.com, BADUNG - Fakta baru kembali terungkap dalam kasus penembakan brutal di tempat hiburan di Bar the Shady Pig, Jalan Pantai Berawa No. 168, Tibubeneng, Kuta Utara, Jumat (17/7) dini hari lalu.

Berdasar hasil pemeriksaan kepolisian, tersangka HSH, 49, asal Cipete, Kebayoran Baru, Jakarta positif mengonsumsi narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan urine.

Hasil tes urine terhadap tersangka HSH menunjukkan adanya kandungan THC, MDMA, dan amfetamin.

“Tersangka positif mengonsumsi narkoba,” ujar Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba dilansir dari Antara.

Atas perbuatannya, tersangka HSH dijerat Pasal 306 KUHP tentang kepemilikan dan penggunaan senjata api tanpa hak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.

Selain itu, tersangka dijerat Pasal 466 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara.

“Saat ini, tersangka HSH telah resmi ditahan untuk kepentingan penyidikan,” kata AKBP Joseph Edward Purba.

Awal mula kejadian bermula ketika tersangka HSH, 49, berselisih dengan seorang saksi berinisial AD di dekat area meja DJ.