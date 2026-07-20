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Polres Badung Ungkap Kronologi Penembakan di Canggu, Tersangka Terancam 15 Tahun

Senin, 20 Juli 2026 – 20:43 WIB
Polres Badung Ungkap Kronologi Penembakan di Canggu, Tersangka Terancam 15 Tahun - JPNN.com Bali
Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba memimpin olah TKP kasus penembakan di Bar the Shady Pig, Jalan Pantai Berawa No. 168, Tibubeneng, Kuta Utara, Jumat (17/7) dini hari lalu. Foto: Humas Polres Badung

bali.jpnn.com, BADUNG - Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba buka fakta saat mengungkap pelaku penembakan brutal di tempat hiburan di Bar the Shady Pig, Jalan Pantai Berawa No. 168, Tibubeneng, Kuta Utara, Jumat (17/7) dini hari lalu.

Berdasar pemeriksaan sementara, awal mula kejadian bermula ketika tersangka HSH, 49, asal Cipete, Kebayoran Baru, Jakarta, berselisih dengan seorang saksi berinisial AD di dekat area meja DJ.

Fakta ini berbeda dengan keterangan kepolisian sebelumnya, di mana tersangka berselisih terlebih dahulu dengan warga negara asing (WNA) asal Maroko berinisial E.A, 25.

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“Intinya, setelah melihat keributan antara tersangka HSH dengan AD, petugas keamanan berinisial I.M.Y.M dan E.A berusaha melerai,” ujar AKBP Joseph Edward Purba dilansir dari Antara.

Namun, saat proses peleraian berlangsung, I.M.Y.M tiba-tiba terdorong hingga terjatuh tepat di depan tersangka HSH dengan jarak sekitar satu meter.

Pada saat bersamaan, E.A berada di belakang IMYM.

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Tak lama kemudian terdengar letusan senjata api yang dibawa tersangka HSH.

Akibat tembakan tersebut, peluru mengenai paha kiri I.M.Y.M sebelum mengenai lutut korban E.A.

Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba buka fakta saat mengungkap pelaku penembakan brutal di tempat hiburan di Bar the Shady Pig, Kuta Utara, Badung, Bali
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TAGS   polres badung penembakan The Shady Pig Canggu badung Jakarta WNA maroko WNA Maroko Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba

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