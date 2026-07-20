Pelaku Penembakan di Bali Warga Jakarta, Beraksi saat Mabuk, Motifnya Ini

bali.jpnn.com, BADUNG - Polres Badung akhirnya buka suara setelah menangkap pelaku penembakan brutal di tempat hiburan di Bar the Shady Pig, Jalan Pantai Berawa No. 168, Tibubeneng, Kuta Utara, Jumat (17/7) dini hari lalu.

Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba saat sesi konferensi Senin (20/7) sore mengatakan, pelaku berinisial HSH diduga melakukan penembakan terhadap dua korban karena emosi.

Dua korban pelaku yang resmi ditetapkan sebagai tersangka itu, yakni sekuriti berinisial I.M.Y.M, 32 dan warga negara asing (WNA) asal Maroko, bukan China seperti sebelumnya berinisial E.A, 25.

Pria 49 tahun asal Cipete, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan itu diketahui beraksi pada saat dalam pengaruh minuman beralkohol.

“Motif tersangka karena emosi. Kondisinya pada saat kejadian dalam pengaruh minuman keras,” ujar AKBP Joseph Edward Purba dilansir dari Antara.

Kapolres Badung mengatakan berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka HSH datang ke lokasi dalam keadaan mabuk dan terlibat keributan dengan pengunjung lain.

Saat petugas keamanan berupaya melerai, tersangka melepaskan satu kali tembakan yang mengenai dua orang korban, I.M.Y.M dan E.A.

Keduanya mengalami luka tembak dan langsung dievakuasi ke klinik terdekat sebelum dirujuk ke Lira Medika Hospital, Badung, untuk mendapatkan perawatan medis.