Nyaris Jadi Mimpi Buruk, HP Turis Korea yang Hilang di Sanur Akhirnya Kembali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Liburan Kim Sunbin di Bali nyaris berubah jadi mimpi buruk.

Warga Negara Asing (WNA) asal Korea Selatan ini sempat kehilangan telepon genggamnya saat asyik menikmati suasana sore di kawasan Pantai Sanur, Denpasar, Minggu (19/7) sekitar pukul 16.30 WITA.

Diduga karena lengah, Kim lupa tempat terakhir ia meletakkan HP miliknya.

Begitu menyadari barang berharganya raib, ia pun langsung bergegas mendatangi Polsek Denpasar Selatan (Densel) dengan raut wajah panik untuk meminta bantuan.

Beruntung, kepanikan itu tidak berlangsung lama.

Personel Polsek Denpasar Selatan segera memberikan pelayanan dengan mendampingi korban melakukan pelacakan keberadaan HP di sekitar Jalan Kebo Iwa, Sanur.

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Dari hasil pelacakan diketahui bahwa HP tersebut telah ditemukan oleh seorang warga.

Namun, karena perangkat menggunakan bahasa Korea, warga yang menemukannya mengalami kesulitan untuk menghubungi pemiliknya.