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Gagal Kabur ke Luar Negeri, Eksekutor Penembakan Diciduk di Bandara Soetta

Minggu, 19 Juli 2026 – 19:19 WIB
Gagal Kabur ke Luar Negeri, Eksekutor Penembakan Diciduk di Bandara Soetta - JPNN.com Bali
Terduga pelaku penembakan dua orang di Bar the Shady Pig, Jalan Pantai Berawa No. 168, Tibubeneng, Kuta Utara, Jumat (17/7) dini hari ditangkap tim gabungan di Bandara Soetta sesaat akan terbang ke Malaysia, Sabtu (18/7) malam kemarin. Foto: Instagram @polresbadung

bali.jpnn.com, JAKARTA - Pelarian pelaku penembakan brutal di tempat hiburan di Bar the Shady Pig, Jalan Pantai Berawa No. 168, Tibubeneng, Kuta Utara, Jumat (17/7) dini hari, berakhir.

Kurang dari 24 jam setelah melancarkan aksinya, tim opsnal Polres Badung berhasil membekuk terduga pelaku yang sempat mencoba kabur keluar negeri.

Pelaku diketahui merupakan seorang pria warga negara Indonesia (WNI) berinisial HSH.

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Pria 49 tahun itu diamankan di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Sabtu (18/7) malam kemarin saat bersiap meninggalkan Indonesia menuju Kuala Lumpur, Malaysia.

Keberhasilan kilat ini diraih berkat sinergi dan respons cepat tim gabungan dari Satreskrim Polres Badung, Ditreskrimum Polda Bali, Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Polres Bandara Soetta, Imigrasi Ngurah Rai dan Imigrasi Bandara Soetta.

Selain berhasil menciduk pelaku, petugas di lapangan juga mengamankan barang bukti utama berupa senjata api (senpi) yang digunakan HSH saat mengeksekusi para korban.

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Setelah ditangkap, HSH langsung dikawal ketat menuju Polres Badung untuk menjalani pemeriksaan intensif dan proses hukum lebih lanjut.

“Keberhasilan menangkap pelaku berkat sinergi dan respons cepat kepolisian dan stakeholder dalam mengungkap kasus ini,” tulis Polres Badung di akun media sosialnya.

Kurang dari 24 jam setelah melancarkan aksinya, tim opsnal Polres Badung berhasil membekuk terduga pelaku penembakan yang sempat mencoba kabur keluar negeri.
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TAGS   penembakan The Shady Pig Eksekutor Penembakan bandara soetta Bandara Soekarno-Hatta polres badung Malaysia WNA China Sekuriti Canggu

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