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JPNN.com Bali Kriminal Ngeri, Truk Molen Mundur Seruduk Garasi di Pecatu Bali, 9 Motor Ringsek

Ngeri, Truk Molen Mundur Seruduk Garasi di Pecatu Bali, 9 Motor Ringsek

Minggu, 19 Juli 2026 – 17:46 WIB
Ngeri, Truk Molen Mundur Seruduk Garasi di Pecatu Bali, 9 Motor Ringsek - JPNN.com Bali
Aparat Polsek Kuta Selatan menunjukkan truk cor molen bernomor polisi B 9513 SYL yang mendadak bergerak mundur tanpa kendali dan menghantam garasi rumah warga di Jalan Pedati, Labuhan Sait, Pecatu, Sabtu (18/7) kemarin pukul 11.00 WITA. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, PECATU - Kecelakaan tunggal yang mendebarkan terjadi di kawasan Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali, Sabtu (18/7) kemarin.

Satu unit truk cor molen bernomor polisi B 9513 SYL mendadak bergerak mundur tanpa kendali dan menghantam garasi rumah warga di Jalan Pedati, Labuhan Sait, Pecatu, sekitar pukul 11.00 WITA.

Akibat insiden ini, sebanyak sembilan sepeda motor yang terparkir di dalam garasi dilaporkan mengalami kerusakan bervariasi, dari ringan hingga ringsek berat.

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Peristiwa bermula ketika sang sopir truk molen, Handoko, 52, memarkirkan kendaraannya di lokasi kejadian.

Saat itu, Handoko berniat menurunkan sisa cor beton guna menambal jalanan yang berlubang di sekitar area tersebut.

Nahas, ketika Handoko sedang sibuk membersihkan sisa beton, fungsi pengereman truk tersebut diduga tidak bekerja maksimal.

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Berada di posisi jalan yang tidak rata, truk besar itu mendadak bergerak mundur dengan cepat, tanpa terkendali.

Tanpa bisa dicegah, bagian belakang truk langsung menghantam keras tembok garasi milik warga hingga jebol dan menimpa deretan motor di dalamnya.

Truk cor molen bernomor polisi B 9513 SYL mendadak bergerak mundur tanpa kendali dan menghantam garasi rumah warga di Jalan Pedati, Labuhan Sait, Pecatu
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TAGS   truk Truk Molen kecelakaan garasi pecatu Bali Motor polsek kuta selatan cor beton

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