Kabar Duka dari Gunung Agung: Pingsan di 2.200 Mdpl, Pendaki Asal Tabanan Meninggal

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Kabar duka datang dari pendaki Gunung Agung I Gusti Agung Eka Sanjaya.

Korban asal Desa Bakisan, Kecamatan Tabanan, yang terpaksa dievakuasi karena pingsan di ketinggian 2.200 Mdpl dilaporkan meninggal dunia.

Pria 45 tahun itu meninggal dunia saat mendapat perawatan di Puskesmas Selat, Sabtu (18/7) malam kemarin.

Korban diduga mengalami gagal jantung setelah pingsan di Gunung Agung.

“Kami sudah berusaha maksimal, tetapi nyawanya tak bisa diselamatkan,” ujar Kepala Puskesmas Selat dr. I Made Sudarba kepada awak media, Minggu (19/7).

Peristiwa bermula saat korban bersama rombongan yang berjumlah delapan orang memulai pendakian pada Sabtu (18/7) siang sekitar pukul 12.00 WITA.

Rombongan tersebut mengambil titik awal perjalanan melalui jalur Pura Pasar Agung Selat.

Namun, baru berjalan dua jam perjalanan, korban mengalami kelelahan hebat hingga kehilangan kesadaran.