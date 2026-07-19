JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Kabar Duka dari Gunung Agung: Pingsan di 2.200 Mdpl, Pendaki Asal Tabanan Meninggal

Kabar Duka dari Gunung Agung: Pingsan di 2.200 Mdpl, Pendaki Asal Tabanan Meninggal

Minggu, 19 Juli 2026 – 17:21 WIB
Kabar Duka dari Gunung Agung: Pingsan di 2.200 Mdpl, Pendaki Asal Tabanan Meninggal - JPNN.com Bali
Tim SAR mengevakuasi pendaki Gunung Agung I Gusti Agung Eka Sanjaya asal Tabanan dievakuasi ke Puskesmas Selat, Karangasem seusai pingsan di ketinggian 2.200 Mdpl, Sabtu (18/7). Namun, nyawa korban tak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Kabar duka datang dari pendaki Gunung Agung I Gusti Agung Eka Sanjaya.

Korban asal Desa Bakisan, Kecamatan Tabanan, yang terpaksa dievakuasi karena pingsan di ketinggian 2.200 Mdpl dilaporkan meninggal dunia.

Pria 45 tahun itu meninggal dunia saat mendapat perawatan di Puskesmas Selat, Sabtu (18/7) malam kemarin.

Baca Juga:

Korban diduga mengalami gagal jantung setelah pingsan di Gunung Agung.

“Kami sudah berusaha maksimal, tetapi nyawanya tak bisa diselamatkan,” ujar Kepala Puskesmas Selat dr. I Made Sudarba kepada awak media, Minggu (19/7).

Peristiwa bermula saat korban bersama rombongan yang berjumlah delapan orang memulai pendakian pada Sabtu (18/7) siang sekitar pukul 12.00 WITA.

Baca Juga:

Rombongan tersebut mengambil titik awal perjalanan melalui jalur Pura Pasar Agung Selat.

Namun, baru berjalan dua jam perjalanan, korban mengalami kelelahan hebat hingga kehilangan kesadaran.

Pendaki Gunung Agung I Gusti Agung Eka Sanjaya asal Tabanan yang terpaksa dievakuasi karena pingsan di ketinggian 2.200 Mdpl dilaporkan meninggal dunia.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   pendaki tabanan Pendaki Tabanan gunung agung pingsan meninggal dunia Puskesmas Selat basarnas bali tim SAR

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Piala AFF 2026: Thom Haye Fokus Setiap Laga, Ogah Sentil Kekuatan Lawan - JPNN.com Bali

    Piala AFF 2026: Thom Haye Fokus Setiap Laga, Ogah Sentil Kekuatan Lawan

  2. Piala AFF 2026: John Herdman Usung Misi Putus Kutukan Runner-up, Fokus Taktik - JPNN.com Bali

    Piala AFF 2026: John Herdman Usung Misi Putus Kutukan Runner-up, Fokus Taktik

  3. Bhayangkara FC Bedol Desa, Lepas 16 Pemain, Paul Munster Ikut Hengkang? - JPNN.com Bali

    Bhayangkara FC Bedol Desa, Lepas 16 Pemain, Paul Munster Ikut Hengkang?

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU