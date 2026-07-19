JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Operasi SAR Nelayan Hilang di Gianyar Berlanjut: Udara, Laut, dan Darat Disisir

Operasi SAR Nelayan Hilang di Gianyar Berlanjut: Udara, Laut, dan Darat Disisir

Minggu, 19 Juli 2026 – 14:58 WIB
Operasi SAR Nelayan Hilang di Gianyar Berlanjut: Udara, Laut, dan Darat Disisir - JPNN.com Bali
Basarnas Bali mengerahkan Helikopter Bell 412 milik Finns SGi Air Bali mencari nelayan Gianyar I Nyoman Darin, 51, di perairan Selat Badung, Minggu (19/7). Pencarian hari ketiga ini belum membuahkan hasil. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, GIANYAR - Tim SAR gabungan terus berpacu dengan waktu dalam operasi pencarian hari ketiga seorang nelayan yang hilang di perairan Pantai Lebih, Gianyar, Minggu (19/7).

Area pencarian kini diperluas hingga Selat Badung menggunakan helikopter.

I Nyoman Darin, 51, nelayan Gianyar, dilaporkan hilang saat mencari ikan pada Jumat (17/7) sore pukul 15.15 WITA.

Baca Juga:

"Pengerahan Helikopter Bell 412 milik Finns SGi Air Bali hari ini ditargetkan untuk menyisir area seluas 25,6 mil laut.

Kami berharap jangkauan udara ini bisa membuahkan hasil," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Sidakarya, Minggu (19/7).

Sebanyak 95 personel gabungan dikerahkan dan dibagi ke dalam tiga SRU, baik darat, laut maupun udara.

Baca Juga:

Di lini perairan, petugas menerjunkan dua unit rubber boat, dibantu 10 jukung dari kelompok nelayan setempat.

“Kami mengapresiasi dukungan dari Finns dan SGi Air Bali yang secara sukarela menerjunkan armada udaranya demi misi kemanusiaan ini,” ujar I Nyoman Sidakarya.

Tim SAR gabungan terus berpacu dengan waktu dalam operasi pencarian hari ketiga seorang nelayan yang hilang di perairan Pantai Lebih, Gianyar, Minggu (19/7).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   nelayan pantai lebih Pantai Saba operasi SAR gianyar selat badung Helikopter Bell 412 Finns SGi Air Bali tim SAR

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Piala AFF 2026: Thom Haye Fokus Setiap Laga, Ogah Sentil Kekuatan Lawan - JPNN.com Bali

    Piala AFF 2026: Thom Haye Fokus Setiap Laga, Ogah Sentil Kekuatan Lawan

  2. Piala AFF 2026: John Herdman Usung Misi Putus Kutukan Runner-up, Fokus Taktik - JPNN.com Bali

    Piala AFF 2026: John Herdman Usung Misi Putus Kutukan Runner-up, Fokus Taktik

  3. Bhayangkara FC Bedol Desa, Lepas 16 Pemain, Paul Munster Ikut Hengkang? - JPNN.com Bali

    Bhayangkara FC Bedol Desa, Lepas 16 Pemain, Paul Munster Ikut Hengkang?

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU