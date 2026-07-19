Operasi SAR Nelayan Hilang di Gianyar Berlanjut: Udara, Laut, dan Darat Disisir

bali.jpnn.com, GIANYAR - Tim SAR gabungan terus berpacu dengan waktu dalam operasi pencarian hari ketiga seorang nelayan yang hilang di perairan Pantai Lebih, Gianyar, Minggu (19/7).

Area pencarian kini diperluas hingga Selat Badung menggunakan helikopter.

I Nyoman Darin, 51, nelayan Gianyar, dilaporkan hilang saat mencari ikan pada Jumat (17/7) sore pukul 15.15 WITA.

"Pengerahan Helikopter Bell 412 milik Finns SGi Air Bali hari ini ditargetkan untuk menyisir area seluas 25,6 mil laut.

Kami berharap jangkauan udara ini bisa membuahkan hasil," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Sidakarya, Minggu (19/7).

Sebanyak 95 personel gabungan dikerahkan dan dibagi ke dalam tiga SRU, baik darat, laut maupun udara.

Di lini perairan, petugas menerjunkan dua unit rubber boat, dibantu 10 jukung dari kelompok nelayan setempat.

“Kami mengapresiasi dukungan dari Finns dan SGi Air Bali yang secara sukarela menerjunkan armada udaranya demi misi kemanusiaan ini,” ujar I Nyoman Sidakarya.