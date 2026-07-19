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JPNN.com Bali Kriminal Penembakan Misterius Guncang Bar Ternama di Canggu Bali, Dua Korban Tumbang

Penembakan Misterius Guncang Bar Ternama di Canggu Bali, Dua Korban Tumbang

Minggu, 19 Juli 2026 – 06:21 WIB
Penembakan Misterius Guncang Bar Ternama di Canggu Bali, Dua Korban Tumbang - JPNN.com Bali
Anggota Polres Badung memasang garis polisi di lokasi penembakan sekuriti dan WNA China di Bar The Shady Pig, Jalan Pantai Berawa No. 168, Tibubeneng, Kuta Utara, Jumat (17/7) dini hari sekitar pukul 02.50 WITA. Foto: Humas Polres Badung

bali.jpnn.com, KUTA UTARA - Kawasan wisata Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali, kembali diguncang aksi kriminalitas serius.

Sebuah insiden penganiayaan berat menggunakan senjata api (senpi) terjadi di Bar The Shady Pig, Jalan Pantai Berawa No. 168, Tibubeneng, Kuta Utara, Jumat (17/7) dini hari sekitar pukul 02.50 WITA.

Satu tembakan yang dilepaskan pelaku secara tragis langsung melukai dua orang sekaligus, termasuk seorang warga negara asing (WNA).

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Berdasar informasi, peristiwa berdarah ini bermula dari percekcokan sengit antara terduga pelaku (masih dalam penyelidikan) dengan seorang pria asal China berinisial E.A, 25.

Melihat keributan tersebut, seorang petugas keamanan bar berinisial I.M.Y.M, 32, berinisiatif untuk melerai.

Posisi korban I.M.Y.M. saat itu berdiri persis di depan E.A. secara berdempetan untuk melindunginya.

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Nahas, di saat bersamaan, pelaku langsung melepaskan tembakan.

Peluru panas tersebut mengenai paha kiri sang sekuriti, tembus hingga ke belakang, dan langsung bersarang di paha kiri E.A. yang berada tepat di belakangnya.

Penganiayaan berat menggunakan senjata api (senpi) terjadi di Bar The Shady Pig, Jalan Pantai Berawa No. 168, Tibubeneng, Kuta Utara, Jumat (17/7) dini hari
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TAGS   penembakan penembakan msiterius penganiayaan Bar The Shady Pig Canggu kuta utara Sekuriti WNA polres badung

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