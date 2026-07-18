JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Babak Baru Aksi Koboi WNA Turki: Resmi Tersangka Setelah Memicu Tabrakan Beruntun

Babak Baru Aksi Koboi WNA Turki: Resmi Tersangka Setelah Memicu Tabrakan Beruntun

Sabtu, 18 Juli 2026 – 22:21 WIB
Babak Baru Aksi Koboi WNA Turki: Resmi Tersangka Setelah Memicu Tabrakan Beruntun - JPNN.com Bali
Kasat Lantas Polres Badung, AKP Ni Luh Tiviasih memastikan WNI Turki berinisial OSA, 49, pelaku tabrakan beruntun pada Senin (13/7) malam lalu di Jalan Merta Sari, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, jadi tersangka. Foto: Instagram @polresbadung

bali.jpnn.com, BADUNG - Aksi koboi jalanan yang melibatkan warga negara asing (WNA) asal Turki berinisial OSA, 49, memasuki babak baru.

Setelah sempat viral karena mengemudi secara ugal-ugalan di jalanan Bali pada Senin (13/7) malam lalu, pria paruh baya tersebut kini resmi menyandang status sebagai tersangka.

"Benar, WNA Turki berinisial OSA telah ditetapkan sebagai tersangka," ujar Kasat Lantas Polres Badung, AKP Ni Luh Tiviasih, Jumat (17/7) kemarin.

Baca Juga:

Polres Badung memastikan bahwa penanganan kasus kecelakaan lalu lintas ini dilakukan secara cepat, profesional, dan sesuai prosedur hukum.

Status OSA dinaikkan dari terduga pelaku menjadi tersangka setelah penyidik melakukan pemeriksaan intensif dan menggelar perkara pada Kamis (16/7) lalu.

Pihak kepolisian telah mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang sah untuk menjerat warga asing tersebut.

Baca Juga:

"Sejak awal kejadian, kami langsung melakukan penanganan di lokasi, memberikan pertolongan kepada korban, mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi-saksi, hingga melaksanakan gelar perkara," kata AKP Ni Luh Tiviasih.

Ia menegaskan bahwa penetapan tersangka ini murni didasarkan pada hasil penyidikan yang objektif dan akuntabel.

Aksi koboi jalanan yang melibatkan warga negara asing (WNA) asal Turki berinisial OSA, 49, di Kerobokan, Bali, memasuki babak baru. OSA resmi jadi tersangka
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   WNA Turki WNA Turki tabrakan kecelakaan Kerobokan polres badung tersangka tabrakan beruntun Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Piala AFF 2026: Thom Haye Fokus Setiap Laga, Ogah Sentil Kekuatan Lawan - JPNN.com Bali

    Piala AFF 2026: Thom Haye Fokus Setiap Laga, Ogah Sentil Kekuatan Lawan

  2. Piala AFF 2026: John Herdman Usung Misi Putus Kutukan Runner-up, Fokus Taktik - JPNN.com Bali

    Piala AFF 2026: John Herdman Usung Misi Putus Kutukan Runner-up, Fokus Taktik

  3. Bhayangkara FC Bedol Desa, Lepas 16 Pemain, Paul Munster Ikut Hengkang? - JPNN.com Bali

    Bhayangkara FC Bedol Desa, Lepas 16 Pemain, Paul Munster Ikut Hengkang?

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU