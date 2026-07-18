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Pendaki 45 Tahun Pingsan di Ketinggian 2.200 Mdpl Gunung Agung, Tim SAR Bergerak

Sabtu, 18 Juli 2026 – 21:09 WIB
Pendaki 45 Tahun Pingsan di Ketinggian 2.200 Mdpl Gunung Agung, Tim SAR Bergerak - JPNN.com Bali
Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang pendaki bernama I Gusti Agung Eka Sanjaya, 45, yang pingsan di atas ketinggian 2.200 Mdpl Gunung Agung, Sabtu (18/7). Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Gunung Agung di Karangasem, Bali, sepertinya tak ramah bagi pendaki amatir.

Seorang pendaki bernama I Gusti Agung Eka Sanjaya, 45, terpaksa harus dievakuasi tim SAR gabungan, Sabtu (18/7).

Korban harus segera dievakuasi setelah mengalami kelelahan ekstrem hingga pingsan saat berada di ketinggian 2.200 Mdpl.

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Peristiwa bermula saat korban bersama rombongan yang berjumlah delapan orang memulai pendakian pada Sabtu (18/7) siang sekitar pukul 12.00 WITA.

Rombongan tersebut mengambil titik awal perjalanan melalui jalur Pura Pasar Agung Selat.

Namun, baru berjalan dua jam perjalanan, korban mengalami kelelahan hebat hingga kehilangan kesadaran.

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Mendapat laporan darurat tersebut, Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) langsung mengerahkan personel dari Pos SAR Karangasem.

Guna mempercepat proses penanganan, para pemandu lokal yang tergabung dalam KUPS Pasar Agung langsung bergerak mendahului menuju lokasi korban.

Seorang pendaki Gunung Agung bernama I Gusti Agung Eka Sanjaya, 45, terpaksa harus dievakuasi tim SAR gabungan, Sabtu (18/7) setelah pingsan di 2.200 Mdpl
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TAGS   pendaki gunung agung Pendaki Amatir pingsan kelelahan Pura Pasar Agung Selat basarnas bali Pos Sar Karangasem tim SAR Puskesmas Selat

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