Jukung Tanpa Awak Terdampar di Pantai Saba Gianyar, Jejak Korban Misterius

bali.jpnn.com, GIANYAR - Warga di sekitar Pantai Saba, Blahbatuh, Gianyar, Bali digegerkan dengan penemuan sebuah jukung yang terdampar tanpa awak, Jumat (17/7) kemarin sore sekitar pukul 15.15 WITA.

Jukung tersebut diketahui milik I Nyoman Darin, 51, seorang nelayan yang diduga kuat terjatuh ke laut saat sedang mencari ikan.

Berdasar informasi, Nyoman Darin awalnya berangkat melaut sendirian dari Pantai Lebih, Gianyar, pada pagi hari sekitar pukul 06.00 WITA.

Namun hingga sore hari, hanya perahu miliknya yang ditemukan terombang-ambing dan terdampar di Pantai Saba.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) menerima laporan kehilangan ini dari Kasatpolair Polres Gianyar AKP Gede Budha, pukul 17.40 WITA kemarin.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Basarnas Bali langsung menerjunkan tim rescue ke lokasi.

"Merespons adanya laporan orang terjatuh ke laut, kami langsung memberangkatkan personel menuju Pantai Saba.

Anggota kami langsung berkoordinasi dengan unsur SAR terkait dan pihak keluarga korban," ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar I Nyoman Sidakarya, Sabtu (18/7).