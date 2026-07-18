JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Jukung Tanpa Awak Terdampar di Pantai Saba Gianyar, Jejak Korban Misterius

Jukung Tanpa Awak Terdampar di Pantai Saba Gianyar, Jejak Korban Misterius

Sabtu, 18 Juli 2026 – 07:34 WIB
Jukung Tanpa Awak Terdampar di Pantai Saba Gianyar, Jejak Korban Misterius - JPNN.com Bali
Tim SAR menyisir perairan Pantai Saba, Gianyar, mencari nelayan setempat yang diiaporkan hilang kemarin (17/7) petang. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, GIANYAR - Warga di sekitar Pantai Saba, Blahbatuh, Gianyar, Bali digegerkan dengan penemuan sebuah jukung yang terdampar tanpa awak, Jumat (17/7) kemarin sore sekitar pukul 15.15 WITA.

Jukung tersebut diketahui milik I Nyoman Darin, 51, seorang nelayan yang diduga kuat terjatuh ke laut saat sedang mencari ikan.

Berdasar informasi, Nyoman Darin awalnya berangkat melaut sendirian dari Pantai Lebih, Gianyar, pada pagi hari sekitar pukul 06.00 WITA.

Baca Juga:

Namun hingga sore hari, hanya perahu miliknya yang ditemukan terombang-ambing dan terdampar di Pantai Saba.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) menerima laporan kehilangan ini dari Kasatpolair Polres Gianyar AKP Gede Budha, pukul 17.40 WITA kemarin.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Basarnas Bali langsung menerjunkan tim rescue ke lokasi.

Baca Juga:

"Merespons adanya laporan orang terjatuh ke laut, kami langsung memberangkatkan personel menuju Pantai Saba.

Anggota kami langsung berkoordinasi dengan unsur SAR terkait dan pihak keluarga korban," ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar I Nyoman Sidakarya, Sabtu (18/7).

Warga di sekitar Pantai Saba, Blahbatuh, Gianyar, Bali digegerkan dengan penemuan sebuah jukung yang terdampar tanpa awak, Jumat (17/7) petang kemarin
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   jukung jukung tanpa awak pantai lebih Pantai Saba polres gianyar basarnas bali tim SAR drone thermal nelayan gianyar

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Striker Jort van der Sande Terpukau Budaya Bali, Pasang Target Lima Besar - JPNN.com Bali

    Striker Jort van der Sande Terpukau Budaya Bali, Pasang Target Lima Besar

  2. Johnny Jansen Sorot Kualitas Tiga Pemain Asing Baru Bali United, Aura Positif - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Sorot Kualitas Tiga Pemain Asing Baru Bali United, Aura Positif

  3. Bursa Transfer! Bali United Resmi Rekrut Bek Timnas Tim Geypens, Rasa Eropa - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer! Bali United Resmi Rekrut Bek Timnas Tim Geypens, Rasa Eropa

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU