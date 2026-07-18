Sangkur Pencabut Nyawa Warga Klungkung Ditemukan di Dasar Sungai, Ada Fakta

bali.jpnn.com, KLUNGKUNG - Teka-teki pembunuhan Nyoman Cita, 49, warga Banjar Negari, Desa Negari, Banjarangkan, Klungkung, Bali, yang terjadi pada Kamis (2/7) lalu akhirnya terungkap.

Setelah melakukan penyelidikan intensif selama 14 hari, tim gabungan dari Polda Bali, Polres Klungkung, dan Polsek Banjarangkan berhasil menangkap pelaku berinisial AANP, 29.

Pelaku yang ternyata merupakan tetangga satu kampung korban ini diamankan pada Jumat (17/7) dini hari sekitar pukul 02.00 WITA di sebuah rumah indekos di Jalan Mahendradata Selatan, Denpasar Barat.

Seusai ditangkap, pelaku AANP langsung dikeler petugas ke lokasi penemuan jenazah korban di Sungai Jinah, Banjarangkan, untuk mencari barang bukti.

Dalam proses pencarian tersebut, polisi harus melakukan penyisiran menggunakan alat snorkeling dan bantuan metal detector di aliran sungai.

Usaha ini membuahkan hasil dengan ditemukannya senjata tajam jenis sangkur sepanjang 30 sentimeter dengan mata pisau tajam di kedua sisinya.

Sangkur tersebut ditemukan dalam kondisi tertancap di dasar sungai.

Diduga, saat pelaku menusuk korban secara membabi buta, senjata tersebut terlepas dari genggamannya dan tertinggal di lokasi kejadian.