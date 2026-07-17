Ini Motif & Aksi Warga Klungkung Kabur Seusai Menghabisi Tetangganya, OMG!

bali.jpnn.com, KLUNGKUNG - Pelaku pembunuhan Nyoman Cita, 49, warga Banjar Negari, Desa Negari, Banjarangkan, Klungkung, Bali, pada Kamis, 2 Juli 2026 lalu akhirnya terkuak.

Tim gabungan Polda Bali, Polres Klungkung dan Polsek Banjarangkan berhasil menangkap pelaku pembunuhan berinisial AANP, 29, setelah melakukan penyelidikan penyelidikan intensif selama 14 hari.

ANPP diamankan Jumat (17/7) dini hari pukul 02.00 WITA di sebuah tempat indekos di Jalan Mahendradata Selatan, Denpasar Barat.

Pelaku dan korban diketahui merupakan warga Banjar Negari, Desa Negari, Banjarangkan, Klungkung, Bali.

Berdasarkan hasil interogasi pihak kepolisian, aksi keji ini dipicu oleh rasa sakit hati mendalam yang dirasakan pelaku AANP terhadap korban.

"Pelaku mengaku sakit hati kepada korban karena sering direndahkan dan diejek 'tidak punya uang'.

Akibat hal itu, pelaku menyusun rencana pembunuhan sejak empat hari sebelum eksekusi," ujar Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy, Jumat (17/7).

Untuk memuluskan aksinya, ANPP mempersiapkan sebilah pisau milik ayahnya yang diambil dari rumah.