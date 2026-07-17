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JPNN.com Bali Kriminal Misteri Mayat Pria Penuh Luka Tusuk di Klungkung Terkuak, Pelaku Tetangga Korban

Misteri Mayat Pria Penuh Luka Tusuk di Klungkung Terkuak, Pelaku Tetangga Korban

Jumat, 17 Juli 2026 – 17:47 WIB
Misteri Mayat Pria Penuh Luka Tusuk di Klungkung Terkuak, Pelaku Tetangga Korban - JPNN.com Bali
Pelaku pembunuhan Nyoman Cita pada Kamis 2 Juli 2026 lalu terkuak. Pelaku ANPP yang satu banjar dengan korban di Banjar Negari, Desa Negari, Banjarangkan, Klungkung, Bali, ditangkap di Jalan Mahendradata, Denpasar, Jumat (17/7) dini hari. Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, KLUNGKUNG - Misteri penemuan mayat laki-laki tanpa busana dengan sejumlah luka tusuk di Jalan Bypass Prof Ida Bagus Mantra, Kamis, 2 Juli 2026 lalu akhirnya terkuak.

Tim Resmob Ditreskrimum Polda Bali bersama Polres Klungkung berhasil meringkus pelaku pembunuhan berencana tersebut setelah melakukan penyelidikan intensif selama 14 hari.

Pelaku yang diketahui berinisial ANPP, 29, ditangkap atas dugaan pembunuhan berencana terhadap tetangganya sendiri, Nyoman Cita, 49.

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ANPP diamankan Jumat (17/7) dini hari pukul 02.00 WITA di sebuah tempat indekos di Jalan Mahendradata Selatan, Denpasar Barat.

Pelaku dan korban diketahui merupakan warga Banjar Negari, Desa Negari, Banjarangkan, Klungkung, Bali.

“Pelaku berhasil diamankan setelah penyidik melakukan penyelidikan mendalam,” ujar Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy, Jumat (17/7).

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Menurutnya, tim gabungan berhasil mengungkap kasus ini setelah melakukan analisis mendalam terhadap rekaman CCTV di lokasi kejadian serta memeriksa sejumlah saksi.

Saat ini, ANPP beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Klungkung untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Tim Resmob Ditreskrimum Polda Bali bersama Polres Klungkung berhasil meringkus pelaku pembunuhan Nyoman Cita di Denpasar. Pelaku diketahui berinisial ANPP
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TAGS   mayat luka tusuk Klungkung pembunuhan Nyoman Cita Banjarangkan Denpasar polda bali polres klungkung

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