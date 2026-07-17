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Rumah Warga Taman Griya Jimbaran Bali Ludes Terbakar, Diduga Korsleting Listrik

Jumat, 17 Juli 2026 – 16:46 WIB
Rumah Warga Taman Griya Jimbaran Bali Ludes Terbakar, Diduga Korsleting Listrik - JPNN.com Bali
Damkar Badung berjibaku memadamkan api yang membakar rumah I Ketut Sudiarsa, warga di kawasan perumahan Taman Griya Jimbaran, Jalan Danau Beratan Timur No. 18, Kuta Selatan, Badung, kemarin (16/7) malam. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, KUTA SELATAN - Musibah kebakaran melanda sebuah rumah warga di kawasan perumahan Taman Griya Jimbaran, Jalan Danau Beratan Timur No. 18, Kuta Selatan, Badung, Kamis (16/7) malam.

Diduga kuat, amukan si jago merah yang membakar rumah I Ketut Sudiarsa, 61, dipicu oleh korsleting arus pendek listrik.

Meskipun empat kamar ludes terbakar, insiden kebakaran yang berlangsung pada pukul 20.00 WITA ini tidak memakan korban jiwa.

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Peristiwa bermula ketika istri pemilik rumah, Ni Made Artini, 61, mencium bau hangus menyengat dari arah dapur sekitar pukul 19.58 WITA.

Sempat mengira ada tetangga yang membakar sampah, korban terkejut saat memeriksa bagian belakang rumah kobaran api sudah membesar.

Ni Made Artini langsung berteriak meminta tolong kepada warga dan memberi tahu suaminya, I Ketut Sudiarsa.

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Sembari menunggu petugas pemadam kebakaran (Damkar) datang, pemilik rumah bersama warga sekitar sempat bahu-membahu menjinakkan api dengan alat seadanya agar tidak merembet ke bangunan lain.

Laporan resmi diterima pihak pemadam kebakaran pada pukul 20.17 WITA.

Rumah warga di kawasan perumahan Taman Griya Jimbaran, Jalan Danau Beratan Timur No. 18, Kuta Selatan, Badung, ludes terbakar kemarin malam
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TAGS   kebakaran kebakaran rumah Taman Griya Jimbaran Bali Damkar Badung korsleting listrik polresta denpasar Jimbaran Kuta Selatan

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