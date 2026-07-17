Pura-Pura Pijat, Pria di Denpasar Rudapaksa Terapis Spa, Berakhir Digulung Warga

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aksi nekat seorang pria berinisial MAA berujung petaka.

Pria 27 tahun itu ditangkap warga setelah mencoba memerkosa seorang terapis spa, FRD, 32, di Jalan Tukad Baru, Denpasar, Kamis (16/7) sore pukul 17.00 WITA.

Pelaku akhirnya berhasil diringkus warga Denpasar di Jalan Pulau Batanta setelah sempat mencoba melarikan diri.

“Terlapor sudah diamankan dan saat ini masih dimintai keterangan oleh penyidik,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Jumat (17/7).

Berdasar keterangan korban FRD kepada pihak kepolisian, pelaku MAA awalnya datang ke spa milik Komang PW di Jalan Tukad Baru No. 110, Desa Dauh Puri Kauh, Denpasar.

Di lokasi, pelaku sempat bertanya apakah bisa menggunakan jasa pijat.

Setelah diiyakan oleh korban, pelaku masuk ke dalam ruangan dan langsung mengunci pintu dari dalam.

Saat korban sedang mengisi daya ponselnya untuk memberi tahu sang pemilik spa tentang adanya tamu, pelaku tiba-tiba menghampiri korban dalam kondisi tanpa busana.