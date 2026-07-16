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JPNN.com Bali Kriminal Drama WNA Turki Ugal-ugalan di Bali: Tabrak Tiga Kendaraan & Toko, Empat Terluka

Drama WNA Turki Ugal-ugalan di Bali: Tabrak Tiga Kendaraan & Toko, Empat Terluka

Kamis, 16 Juli 2026 – 20:12 WIB
Drama WNA Turki Ugal-ugalan di Bali: Tabrak Tiga Kendaraan & Toko, Empat Terluka - JPNN.com Bali
Aparat Satlantas Polres Badung menunjukkan lokasi tabrakan yang dipicu aksi ugal-ugalan WNA Turki berinisial OSA, 49, Senin (13/7) malam lalu. Foto: Instagram @polresbadung

bali.jpnn.com, KUTA UTARA - Aksi koboi warga negara asing (WNA) kembali terjadi di Bali.

Warga negara asing (WNA) asal Turki berinisial OSA, 49, diamankan aparat Polsek Kuta Utara dan Polres Badung setelah terlibat aksi ugal-ugalan di jalanan Bali, Senin (13/7) malam lalu.

Bule paruh baya itu diamankan setelah memicu kepanikan warga gegara menabrak sejumlah kendaraan dan bangunan di kawasan Kerobokan, Kuta Utara, Badung.

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“Pelaku sudah berhasil diamankan.

Kami tengah berkoordinasi dengan pihak Imigrasi untuk menangani WNA bersangkutan,” ujar Kapolsek Kuta Utara Kompol I Ketut Sukadana, Kamis (16/7) kepada awak media.

Peristiwa bermula ketika OSA yang mengendarai mobil Daihatsu Rocky melaju dengan kecepatan tinggi dari arah selatan menuju utara di Jalan Merta Sari Pengubengan Kangin, Kuta Utara.

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Setibanya di dekat lampu merah (traffic light) Merta Sari, mobil yang dikemudikan bule Turki tersebut langsung menghantam bagian belakang motor Honda Scoopy yang dikendarai TDI, 24, serta Yamaha NMAX yang ditumpangi sepasang suami istri.

Bukannya turun untuk menolong korban, OSA justru tancap gas melarikan diri ke arah utara.

WNA Turki berinisial OSA, 49, diamankan aparat Polsek Kuta Utara dan Polres Badung setelah terlibat aksi ugal-ugalan di jalanan Bali
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TAGS   WNA Turki WNA Turki tabrakan kecelakaan beruntun Bali kuta utara polsek kuta utara polres badung

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