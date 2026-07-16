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JPNN.com Bali Kriminal Merinding, Seusai Menghabisi Kekasih, WNA Singapura Ajak Pacar Baru Menginap di TKP

Merinding, Seusai Menghabisi Kekasih, WNA Singapura Ajak Pacar Baru Menginap di TKP

Kamis, 16 Juli 2026 – 15:23 WIB
Merinding, Seusai Menghabisi Kekasih, WNA Singapura Ajak Pacar Baru Menginap di TKP - JPNN.com Bali
Ilustrasi polisi melakukan olah TKP kasus pembunuhan cewek asal Tegal, Jawa Tengah berinisial AS, yang dihabisi sang pacar asal Singapura berinisial MZ di sebuah tempat indekos di Denpasar, Bali. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Fakta baru terungkap dalam kasus penganiayaan berat yang menyebabkan seorang cewek asal Tegal, Jawa Tengah, berinisial AS, 26, tewas.

Korban ditemukan tewas membusuk di dalam kamar indekos Arta Nomor 2, Jalan Mekar II Blok A 12, Banjar Pitik, Rabu (15/7) malam pukul 19.00 WITA.

Korban AS diduga dibunuh sang pacar berinisial MZ, 26, Warga Negara Asing (WNA) asal Singapura.

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Berdasar keterangan adik korban berinisial RA, sang kakak bersama pacarnya terlibat percekcokan sebanyak dua.

Percekcokan itu dipicu dipicu masalah perselingkuhan.

“Versi saksi, pacar korban ketahuan selingkuh yang memicu mereka cekcok,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Kamis (16/7).

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Saksi DP justru memberikan keterangan mengejutkan.

Pacar baru pelaku MZ ini mengaku sempat mencium bau tidak sedap saat diajak menginap di tempat kejadian perkara pada Sabtu, 11 Juli 2026 lalu.

Pacar baru pelaku MZ ini mengaku sempat mencium bau tidak sedap saat diajak menginap di tempat kejadian perkara pada Sabtu, 11 Juli 2026 lalu.
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TAGS   WNA Singapura WNA Singapura cewek Tegal Cewek Tegal perselingkuhan Denpasar polresta denpasar pacaran

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