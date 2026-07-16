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Kronologi Cewek Tegal Ditemukan Tewas Membusuk di Bali, Ada Motif Perselingkuhan

Kamis, 16 Juli 2026 – 15:04 WIB
Kronologi Cewek Tegal Ditemukan Tewas Membusuk di Bali, Ada Motif Perselingkuhan - JPNN.com Bali
Ilustrasi penganiayaan yang dilakukan WNA Singapura ke sang pacar berinisial AS asal Tegal, Jawa Tengah di Denpasar, Bali. Grafis: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Nasib tragis dialami seorang cewek asal Tegal, Jawa Tengah, berinisial AS.

Perempuan berusia 26 tahun ini ditemukan tewas membusuk di dalam kamar indekos Arta Nomor 2, Jalan Mekar II Blok A 12, Banjar Pitik, Rabu (15/7) malam pukul 19.00 WITA.

Korban AS diduga dibunuh sang pacar berinisial MZ, 26, Warga Negara Asing (WNA) asal Singapura.

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Seusai olah tempat kejadian perkara (TKP), jasad korban langsung dievakuasi ke RSUP Prof Ngoerah menggunakan ambulans BPBD Kota Denpasar.

"Terkait penyebab pasti kematian korban, saat ini Satreskrim Polresta Denpasar masih melakukan penyelidikan intensif.

Jenazah korban rencananya akan menjalani proses autopsi pada hari ini, Kamis (16/7) di RS Sanglah," kata Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Kamis (16/7).

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Jasad korban pertama kali ditemukan oleh adik kandungnya berinisial RA.

Curiga karena ponsel sang kakak tidak aktif, RA memutuskan untuk mendatangi lokasi indekos korban di TKP.

Sebelum ditemukan tewas di kamar indekos di Denpasar, Bali, korban AS diketahui sempat terlibat cekcok dua kali dengan pelaku MZ akibat masalah perselingkuhan.
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TAGS   cewek Tegal Cewek Tegal tewas Denpasar penganiayaan pembunuhan WNA Singapura polresta denpasar

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