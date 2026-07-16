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JPNN.com Bali Kriminal Geger, Cewek Asal Tegal Tewas Dibunuh Pacar WNA Singapura, Ditemukan Membusuk

Geger, Cewek Asal Tegal Tewas Dibunuh Pacar WNA Singapura, Ditemukan Membusuk

Kamis, 16 Juli 2026 – 14:47 WIB
Geger, Cewek Asal Tegal Tewas Dibunuh Pacar WNA Singapura, Ditemukan Membusuk - JPNN.com Bali
Aparat Polresta Denpasar melakukan olah TKP Kamis (16/7) di kamar indekos cewek asal Tegal berinisial AS, 26, yang ditemukan tewas membusuk seusai dibunuh sang pacar asal Singapura. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Warga Kelurahan Pedungan, Denpasar Selatan, digegerkan dengan penemuan jenazah seorang perempuan di dalam kamar indekos Arta Nomor 2, Jalan Mekar II Blok A 12, Banjar Pitik, Rabu (15/7) malam pukul 19.00 WITA.

Korban berinisial AS, 26, wanita asal Tegal, Jawa Tengah, diduga kuat menjadi korban penganiayaan hingga tewas.

Korban diduga dibunuh terduga pelaku berinisial MZ, 26, Warga Negara Asing (WNA) asal Singapura.

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MZ diketahui merupakan kekasih korban AS.

“Iya, ada peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan korban AS meninggal. Kasusnya saat ini masih ditangani satreskrim,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Kamis (16/7).

Menurut Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, pada saat ditemukan, jenazah AS dalam posisi telentang dan sengaja ditimbun dengan boneka mainan serta lipatan karpet.

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Kondisi jasad sudah membengkak, mengalami pembusukan, dan kulit arinya mengelupas.

Polisi tidak menemukan adanya luka terbuka pada pemeriksaan awal luar karena kondisi jasad yang sudah rusak.

AS, 26, wanita asal Tegal, Jawa Tengah, tewas dianiaya pacar, seorang WNA Singapura dan jasadnya ditemukan membusuk, Rabu (15/7) malam di Denpasar, Bali
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TAGS   cewek Tegal Cewek Tegal tewas WNA Singapura WNA Singapura penganiayaan pembunuhan polresta denpasar

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