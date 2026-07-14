Buntut Viral SIM Jalur Belakang di Denpasar: Oknum Polisi DL Dinonaktifkan, Pemeras?

bali.jpnn.com, DENPASAR - Satlantas Polresta Denpasar akhirnya angkat bicara terkait video viral di media sosial yang menunjukkan dugaan pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di luar prosedur.

Polisi memastikan telah mengambil langkah cepat dengan memeriksa oknum anggota yang terlibat.

Kasat Lantas Kompol Muhammad Bhayangkara Putra Sejati menjelaskan bahwa pemohon SIM dalam video tersebut memang benar datang ke Satpas Polresta Denpasar.

Namun, ia datang bersama seorang pria yang diduga melobi oknum petugas agar bisa mendapatkan SIM A tanpa melalui prosedur resmi.

Kompol Bhayangkara menegaskan bahwa oknum petugas Satpas Polresta Denpasar berinisial DL yang diduga membantu proses ilegal tersebut kini telah dinonaktifkan.

DL tak lagi berada di bagian pelayanan dan saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif.

"Kami tidak akan mentolerir setiap bentuk pelanggaran anggota.

Saat ini oknum DL sedang menjalani proses pemeriksaan internal oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polresta Denpasar.