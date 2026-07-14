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JPNN.com Bali Kriminal Buntut Viral SIM Jalur Belakang di Denpasar: Oknum Polisi DL Dinonaktifkan, Pemeras?

Buntut Viral SIM Jalur Belakang di Denpasar: Oknum Polisi DL Dinonaktifkan, Pemeras?

Selasa, 14 Juli 2026 – 17:34 WIB
Buntut Viral SIM Jalur Belakang di Denpasar: Oknum Polisi DL Dinonaktifkan, Pemeras? - JPNN.com Bali
Kasatlantas Kompol Bhayangkara memberikan keterangan kepada awak media, Selasa (14/7). Kompol Bhayangkara menegaskan bahwa oknum petugas Satpas Polresta Denpasar berinisial DL yang diduga membantu proses ilegal pengurusan SIM kini telah dinonaktifkan. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Satlantas Polresta Denpasar akhirnya angkat bicara terkait video viral di media sosial yang menunjukkan dugaan pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di luar prosedur.

Polisi memastikan telah mengambil langkah cepat dengan memeriksa oknum anggota yang terlibat.

Kasat Lantas Kompol Muhammad Bhayangkara Putra Sejati menjelaskan bahwa pemohon SIM dalam video tersebut memang benar datang ke Satpas Polresta Denpasar.

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Namun, ia datang bersama seorang pria yang diduga melobi oknum petugas agar bisa mendapatkan SIM A tanpa melalui prosedur resmi.

Kompol Bhayangkara menegaskan bahwa oknum petugas Satpas Polresta Denpasar berinisial DL yang diduga membantu proses ilegal tersebut kini telah dinonaktifkan.

DL tak lagi berada di bagian pelayanan dan saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif.

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"Kami tidak akan mentolerir setiap bentuk pelanggaran anggota.

Saat ini oknum DL sedang menjalani proses pemeriksaan internal oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polresta Denpasar.

Kompol Bhayangkara menegaskan bahwa oknum petugas Satpas Polresta Denpasar berinisial DL yang diduga membantu proses ilegal tersebut kini telah dinonaktifkan.
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TAGS   viral video Satpas Polresta Denpasar SIM polresta denpasar oknum polisi propam polresta denpasar pemerasan Oknum Wartawan

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