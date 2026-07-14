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JPNN.com Bali Kriminal Detik-detik Motor Fazzio Terbakar di Bypass Ngurah Rai, Pengendara Dilarikan ke RS

Detik-detik Motor Fazzio Terbakar di Bypass Ngurah Rai, Pengendara Dilarikan ke RS

Selasa, 14 Juli 2026 – 16:46 WIB
Detik-detik Motor Fazzio Terbakar di Bypass Ngurah Rai, Pengendara Dilarikan ke RS - JPNN.com Bali
Warga dan aparat kepolisian berjibaku memadamkan api yang membakar motor Fazio yang dikendarai korban Sang Ayu Nadya Kirana Arnawa Putri, asal Bangli, di Jalan Bypass Ngurah Rai, Nusa Dua, Senin (13/7) kemarin. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kecelakaan tunggal berujung kebakaran hebat terjadi di Jalan Bypass Ngurah Rai, Nusa Dua, Senin (13/7).

Peristiwa mengerikan itu terjadi tepat di depan Bengkel Athena Motor, Lingkungan Mumbul, Kelurahan Benoa, Kuta Selatan, Badung, sekitar pukul 09.30 WITA.

Satu unit sepeda motor Yamaha Fazzio hangus tak bersisa setelah terseret beberapa meter di jalanan.

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Beruntung, sang pengendara bernama Sang Ayu Nadya Kirana Arnawa Putri, asal Banjar Demulih, Desa Demulih, Susut, Bangli, berhasil diselamatkan.

Perempuan berusia 24 tahun itu langsung dilarikan ke RS Surya Husada Nusa dua untuk mendapatkan penanganan medis.

Korban Sang Ayu Nadya Kirana Arnawa Putri mengalami luka pada bagian dahi sebelah kanan serta luka di bagian atas mata kaki.

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“Korban mengalami luka dan saat ini masih dalam perawatan medis,” ujar Kapolsek Kuta Selatan Kompol Muhammad Said Husen, Selasa (14/7).

Kecelakaan bermula ketika motor Yamaha Fazio yang dikendarai korban melaju dari arah Nusa Dua menuju Jimbaran.

Satu unit sepeda motor Yamaha Fazio hangus tak bersisa setelah terseret beberapa meter di Jalan Bypass Ngurah Rai, Nusa Dua.
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TAGS   kecelakaan kebakaran kebakaran motor jalan bypass ngurah rai Nusa Dua polsek kuta selatan rs surya husada bangli

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