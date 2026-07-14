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Kru MV Shandong Asal China Meninggal di Perairan Bali, Tim SAR Bergerak

Selasa, 14 Juli 2026 – 12:22 WIB
Kru MV Shandong Asal China Meninggal di Perairan Bali, Tim SAR Bergerak - JPNN.com Bali
Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah seorang Anak Buah Kapal (ABK) asal China bernama Zhang Wenli, 47, di perairan Selat Badung, Bali, Selasa (14/7) pagi. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah seorang Anak Buah Kapal (ABK) asal China bernama Zhang Wenli, 47, di perairan Selat Badung, Bali, Selasa (14/7) pagi.

Warga negara asing (WNA) itu merupakan kru kapal MV Shandong De Yu yang sedang berlayar dari Tiongkok menuju Australia.

Informasi awal diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) pada Senin (13/7) malam pukul 22.47 WITA dari agen kapal PT Benoa Trans Cakrawala Perkasa.

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Korban dilaporkan mengalami gangguan kesehatan mendadak berupa sesak napas sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia di atas kapal sekitar pukul 09.00 WITA.

Posisi kapal saat kejadian berada di Selat Badung.

Setelah menerima laporan tersebut, petugas siaga Basarnas Bali langsung berkoordinasi dengan KSOP Benoa, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Benoa, serta pihak agen untuk menyepakati titik pertemuan (intercept).

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Lokasi evakuasi ditetapkan pada koordinat 8°43'49.91"S - 115°17'28.42"E, atau berjarak sekitar 4,18 mil laut dari Pelabuhan Benoa.

Proses penjemputan baru bisa dilaksanakan pada Selasa (14/7) pagi.

Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah seorang Anak Buah Kapal (ABK) asal China bernama Zhang Wenli, 47, di perairan Selat Badung, Bali, Selasa (14/7) pagi.
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TAGS   kru MV Shandong Tiongkok China Australia meninggal selat badung Bali basarnas bali tim SAR

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