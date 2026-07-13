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JPNN.com Bali Kriminal Remaja Dalung Korban Arus Pantai Pererenan Bali Ditemukan Meninggal, RIP!

Remaja Dalung Korban Arus Pantai Pererenan Bali Ditemukan Meninggal, RIP!

Senin, 13 Juli 2026 – 18:14 WIB
Remaja Dalung Korban Arus Pantai Pererenan Bali Ditemukan Meninggal, RIP! - JPNN.com Bali
Remaja asal Banjar Kwanji, Desa Dalung, Kuta Utara, itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, Senin (13/7) siang, dua hari setelah dilaporkan hilang. Korban dievakuasi tim SAR gabungan menuju RSU Mangusada. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, KUTA UTARA - Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan Christian Jonathan Made Caesar Halawa, 17, remaja yang dilaporkan terseret arus Pantai Pererenan, Kuta Utara, Badung, Bali.

Remaja asal Banjar Kwanji, Desa Dalung, Kuta Utara, itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, Senin (13/7) siang, dua hari setelah dilaporkan hilang.

"Korban berhasil kami temukan mengapung pada pukul 13.45 WITA.

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Tepatnya pada jarak sekitar 300 meter dari Lokasi Kejadian Musibah (LKM)," ujar Koordinator Lapangan Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Made Widiantara, Senin (13/7).

Petaka bermula saat korban bersama dua rekannya nekat mandi di Pantai Pererenan, Kuta Utara, sekitar pukul 17.00 WITA, Sabtu (11/7) lalu.

Pada saat berenang, tiba-tiba gelombang besar datang dan menggulung ketiganya.

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Satu rekan korban berhasil menyelamatkan diri secara mandiri, dan satu lainnya berhasil dievakuasi oleh petugas Balawista Pantai Pererenan.

Namun, nahas, korban (Made Christian) langsung terseret arus ke tengah.

Remaja asal Banjar Kwanji, Desa Dalung, Kuta Utara, itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, Senin (13/7) siang, dua hari setelah dilaporkan hilang.
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TAGS   Remaja dalung Remaja Dalung pantai pererenan tewas basarnas bali tim SAR RSU Mangusada drone thermal Bali

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