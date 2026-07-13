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Tiga Pemotor Asal Bondowoso Tewas Tabrak APV di Buleleng, Diduga Human Error

Senin, 13 Juli 2026 – 09:41 WIB
Tiga Pemotor Asal Bondowoso Tewas Tabrak APV di Buleleng, Diduga Human Error - JPNN.com Bali
Ilustrasi kecelakaan lalu lintas di jalur utama Seririt – Singaraja, tepatnya di Banjar Dinas Enjung Sangyang, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Buleleng, Sabtu (11/7) malam yang menewaskan tiga pemotor asal Bondowoso, Jawa Timur. Foto: Antara

bali.jpnn.com, BULELENG - Kecelakaan maut yang merenggut tiga nyawa sekaligus terjadi di jalur utama Seririt – Singaraja, tepatnya di Banjar Dinas Enjung Sangyang, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Buleleng, Sabtu (11/7) malam pukul 19.40 WITA.

Tiga pria asal Bondowoso, Jawa Timur, yang berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Honda Vario, tewas mengenaskan setelah menghantam sebuah mobil Suzuki APV.

Tiga korban tewas teridentifikasi berinisial KA, 33; EEY, 18 dan RY, 30.

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Peristiwa bermula saat Suzuki APV bernomor polisi DK 1357 UN yang dikemudikan Ketut J, 51 melaju santai dari arah timur (Singaraja) menuju barat (Seririt).

Dari arah berlawanan, datang sepeda motor Honda Vario P 6694 AX yang dikendarai tiga korban.

Saat melintasi jalan yang datar, tetapi menikung, motor yang melaju kencang tersebut mendadak kehilangan kendali.

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"Setibanya di TKP, pengendara sepeda motor oleng dan mengambil haluan ke kanan sehingga menabrak bagian depan Suzuki APV," ujar Kasi Humas Polres Buleleng Iptu Yohana Rosalin Diaz kepada awak media.

Tabrakan itu mengakibatkan ketiga pengendara motor mengalami luka fatal di bagian kepala dan patah tulang karena tidak mengenakan helm.

Tiga pria asal Bondowoso, Jawa Timur, yang berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Honda Vario, tewas mengenaskan setelah menghantam sebuah mobil Suzuki APV.
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TAGS   pemotor Bondowoso Jawa Timur Buleleng Mobil APV human error polres buleleng RS Parama Sidhi Singaraja tewas lakalantas

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