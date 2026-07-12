JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Remaja Dalung Hilang Terseret Arus Pantai Pererenan Bali, Mohon Doanya

Remaja Dalung Hilang Terseret Arus Pantai Pererenan Bali, Mohon Doanya

Minggu, 12 Juli 2026 – 20:36 WIB
Remaja Dalung Hilang Terseret Arus Pantai Pererenan Bali, Mohon Doanya - JPNN.com Bali
Tim SAR menyisir perairan Pererenan, Mengwi, Badung, Bali, Minggu (12/7) untuk mencari remaja asal Dalung, Kuta Utara, Made Christian yang hilang terseret arus pantai, kemarin (11/7). Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, BADUNG - Perairan Bali sepertinya tidak bersahabat bagi para pelancong yang nekat bertindak tanpa perhitungan.

Seorang remaja bernama Made Christian Jonathan, 17, hilang di Pantai Pererenan, Mengwi, Badung, Sabtu (11/7) kemarin.

Pemuda asal Banjar Kwanji, Desa Dalung, Kuta Utara, itu hilang setelah terseret arus saat mandi di Pantai Pererenan pukul 17.40 WITA.

Baca Juga:

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Sidakarya menjelaskan, musibah bermula saat korban bersama dua rekannya nekat mandi di pantai sekitar pukul 17.00 Wita.

Tiba-tiba, gelombang besar datang dan menggulung ketiganya.

"Satu rekan korban berhasil menyelamatkan diri secara mandiri, dan satu lainnya berhasil dievakuasi oleh petugas Balawista Pantai Pererenan.

Baca Juga:

Namun, nahas, korban (Made Christian) langsung terseret arus ke tengah," ujar Nyoman Sidakarya, Minggu (12/7).

Mendapat laporan dari Polair Polsek Kuta Utara, Basarnas Bali langsung menerjunkan tim rescue ke lokasi kejadian.

Seorang remaja bernama Made Christian Jonathan, 17, asal Dalung, Kuta Utara, hilang di Pantai Pererenan, Mengwi, Badung, Sabtu (11/7) kemarin.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Remaja dalung Remaja Dalung pantai pererenan badung Bali basarnas bali drone Jetski tim SAR

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. John Herdman: Vietnam Lawan Bagus, tetapi Kami Juga Ingin Melawan Malaysia - JPNN.com Bali

    John Herdman: Vietnam Lawan Bagus, tetapi Kami Juga Ingin Melawan Malaysia

  2. Intip TC Timnas di Bali: Rizky Ridho Ungkap Fokus Utama John Herdman - JPNN.com Bali

    Intip TC Timnas di Bali: Rizky Ridho Ungkap Fokus Utama John Herdman

  3. TC Timnas: John Herdman Kirim Sinyal Coret Pemain di Bali, Siapa Saja? - JPNN.com Bali

    TC Timnas: John Herdman Kirim Sinyal Coret Pemain di Bali, Siapa Saja?

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU