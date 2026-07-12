Remaja Dalung Hilang Terseret Arus Pantai Pererenan Bali, Mohon Doanya

bali.jpnn.com, BADUNG - Perairan Bali sepertinya tidak bersahabat bagi para pelancong yang nekat bertindak tanpa perhitungan.

Seorang remaja bernama Made Christian Jonathan, 17, hilang di Pantai Pererenan, Mengwi, Badung, Sabtu (11/7) kemarin.

Pemuda asal Banjar Kwanji, Desa Dalung, Kuta Utara, itu hilang setelah terseret arus saat mandi di Pantai Pererenan pukul 17.40 WITA.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Sidakarya menjelaskan, musibah bermula saat korban bersama dua rekannya nekat mandi di pantai sekitar pukul 17.00 Wita.

Tiba-tiba, gelombang besar datang dan menggulung ketiganya.

"Satu rekan korban berhasil menyelamatkan diri secara mandiri, dan satu lainnya berhasil dievakuasi oleh petugas Balawista Pantai Pererenan.

Namun, nahas, korban (Made Christian) langsung terseret arus ke tengah," ujar Nyoman Sidakarya, Minggu (12/7).

Mendapat laporan dari Polair Polsek Kuta Utara, Basarnas Bali langsung menerjunkan tim rescue ke lokasi kejadian.