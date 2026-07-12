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Pria Depok Mengaku Wartawan Mengamuk di Kuta, Hasil Tes Urine Mengejutkan

Minggu, 12 Juli 2026 – 19:51 WIB
Pria Depok Mengaku Wartawan Mengamuk di Kuta, Hasil Tes Urine Mengejutkan - JPNN.com Bali
Pria asal Depok, Jawa Barat, berinisial FVK, 39, mengaku sebagai wartawan datang ke Polsek Kuta setelah terlibat keributan dan pengancaman terhadap dua tamu hotel di Kuta, Sabtu (11/7) malam. Foto; Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, KUTA - Aparat Polsek Kuta jajaran Polresta Denpasar bergerak cepat mengamankan seorang pria berinisial FVK, 39.

Pria asal Depok, Jawa Barat yang mengaku sebagai wartawan tersebut diduga melakukan aksi pengancaman dan penganiayaan terhadap sesama tamu hotel menggunakan keling besi (brass knuckle).

Peristiwa mencekam itu terjadi di Bali Sun Tropical Hotel & Spa, Jalan Lebak Bene, Legian, Kuta, Badung, pada Sabtu (11/7) malam sekitar pukul 21.30 WITA.

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Aksi koboi pelaku menyasar dua tamu hotel, yakni Aji Amil Arief Yusman, 36, warga Jakarta Barat, dan rekannya Fadel Muhammad Fahlevi, 26, asal Palembang.

“Terlapor FVK sudah diamankan dan saat ini masih diperiksa di Polsek Kuta,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Minggu (12/7).

Berdasarkan keterangan pelapor, ketegangan bermula saat korban sedang berbincang bersama adiknya di depan kamar hotel.

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Tiba-tiba terlapor memanggil korban dan melontarkan pertanyaan, "Abang artis ya?", yang kemudian dijawab korban hanya mirip saja.

Entah mengapa, percakapan itu mendadak berubah menjadi adu mulut setelah terlapor melontarkan ejekan kasar.

Pria asal Depok, Jawa Barat yang mengaku sebagai wartawan tersebut diduga melakukan aksi pengancaman dan penganiayaan terhadap sesama tamu hotel di Kuta
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TAGS   pria Depok Pria Depok Wartawan tes urine kuta polsek kuta Kapolresta Denpasar Kombes Leonardo Simatupang polresta denpasar pengancaman

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